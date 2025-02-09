克服語障 張嘉錄孕育小說書人

彰化縣朝興國小教師張嘉錄鼓勵學生創作，要留給學生美好回憶。(記者簡慧珍／攝影)

彰化縣朝興國小教師張嘉錄曾是語言障礙生，被霸凌的求學過程讓他立志當教育提燈者，願意用更多時間找解決方案，啟動特殊生的學習樂趣，而不是當「教室客人」。他還自製教材期許「打包課程，行走彰化」，盼藉由閱讀教育改變學子的一生。

「我的童年校園生活…更是一部獨角戲。」張嘉錄回顧，因先天構音障礙，求治無解，在早期相對封閉的社會，成為被嘲笑、排擠的對象。直到5年級有說話課，他花一周時間認真閱讀西遊記，在說話課鼓起勇氣上台分享故事，台下仍是陣陣竊笑，但張嘉錄自覺像「踩著觔斗雲的說書人」。

國小高年級兩年說話課也改變張嘉錄，決定當老師幫助有相同遭遇的孩子。克服語障的他，自北師院畢業如願踏入杏壇，做教育行政工作38年，5年前力辭教導主任一職重當導師。

「我沒忘記投身教育的初衷。」張嘉錄說，曾遭霸凌的切身之痛歷歷在目，無論行政或班級經營他都努力建構以愛為核心的教育環境，每個班級多少有一、兩名個性或身心特別的孩子，他思索方法引導，例如設計「三國華容道益智桌遊」和角色扮演，歷經一年，罹患選擇性緘默症的學童終於像他當年，站上講台當小小說書人。

由於曾有語障，張嘉錄特別喜愛講故事，語文閱讀課時穿古裝扮諸葛亮為小朋友說書，期待學生愛上閱讀，願讀、能寫、會說還要敢說，養成全方位語文能力。他把專書導讀、益智桌遊、美術創作、影片剪輯和個人教學經驗系統化，樂於分享成果，活力創意的教育熱忱榮獲今年全國SUPER教師獎的首獎。

張嘉錄說，最大欣慰就是看到孩子在改變，希望幫助學生奠定成功的基石。