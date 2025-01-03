雕刻王建民、林書豪 陸配郭素亦傳台灣情

郭素亦把雕刻作品的故事及旅遊見聞寫成書，文筆和刀功不相上下。(記者游明煌／攝影)

來自中國山東的陸配郭素亦原是服裝設計師，在台灣住了26年，她醉心雕刻，常到各地旅遊，看著海邊很多的漂流木，自學成為素人雕刻師，作品有濃濃的「台灣味」，還把雕刻作品及旅遊見聞寫成2本書，她說「要刻到不能刻為止，豐富自己的人生」。

70歲的郭素亦，在中國原來是服裝設計師，有美學及設計基礎，嫁來台灣後，與丈夫感情甚篤，常去海邊散步，她看到海邊漂流木多，結下不解之緣，從設計服裝到雕刻木頭，是人生意外插曲。

郭素亦還出了「在台灣」、「木說台灣」兩本書，文筆和刀功不相上下。她把雕刻作品和經歷都寫進書中，基隆的雨、花蓮的太魯閣、福隆的沙雕及九份山城之美，都描繪出不同的風土與人情。

郭素亦每件作品背後都有故事，人像系列有悲情、親情，從佛陀到街頭乞丐都有，充滿社會關懷之情。她說，雕刻也像設計師一樣，去海邊找材料回來，與做衣服有異曲同工之妙。

郭素亦人物刻畫栩栩如生，刻有台灣之光的陳樹菊、王建民 、林書豪 等人物。「土石流」是她用一根橫木，上面刻了兩個人在逃生，下面是滾滾泥流，形容台灣面臨的生態浩劫。「哭泣的大海豚」，她選了一塊很像海豚的木頭，雕出在海裡漂的海豚。

海邊平淡無奇的漂流木，在她巧手之下有了新生命，從一竅不通的門外漢，到舉行多次木雕個展，她笑說「我怕自己有一天失智，刻不動了，只要有時間就刻，永遠不嫌自己老」。