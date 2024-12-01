許逸晟 蘋果樹理論 從根源做起

華城電能董事長許逸晟。(記者朱曼寧／攝影)

華城電機執行長兼華城電能董事長許逸晟今年45歲，是個相當有幹勁的第三代，他凡事親力親為，對經營管理自有一套哲學，他認為，公司不能一成不變，必須要彈性、靈活度，並時時刻刻讓員工腦力激盪，才能為公司創造火花。

遇上問題 會直球對決

華城電機集團是個典型的家族企業，如今，上一代的父輩三兄弟分別擔任總裁、董座、副董事長，掌握大方向；而繼承開疆闢土重責的，就是許逸晟堂兄弟。

許逸晟從年輕時就進入集團歷練，一直到近年才正式掌舵。他的堂哥許逸德則擔任華城總經理，兩人明確分工、合作無間，在父祖輩的基礎上，為華城創造了一個全新的時代。

對於企業經營管理，許逸晟自有策略、節奏，遇上突如其來、直球對決的問題，他都能條分縷析，說清楚、講明白，不會含糊其詞。

2014年，華城集團成立電動車 充電事業部門，之後又創建公司，當年雖然電動車數量還未上升，但集團認為電動車世代即將來臨，因此規劃投入資源持續經營，當年許逸晟擔任董事長特助，七年前正式接手，可說是親身見證此一個大趨勢成型。

華城電能成為第一個跳進來做充電的營運商，過程面臨諸多挑戰，但許逸晟深知公司要成長茁壯，必須夠靈活、有彈性，有別於傳統企業，每天都要腦力激盪，他表示，自己的角色就是串連各部門、組織的鏈子，每天都在第一線，跟著同仁一起打仗。

許逸晟表示，早期大家對新能源車有很大的疑問，使用者也並不多，初期進入一個惡循環，因為電動車數量太少，導致沒有業者想做充電樁，而消費者又因為充電站點少，更不願意購買電動車，後來公司想說，既然已經在做設備了，那就乾脆跳進來做營運商，讓這個產業的齒輪可以轉動起來。幸運的是，電動車的比例逐年成長，且在淨零碳排趨勢下，電動車的確成為未來的主流，產業已經進入正向循環。

著重實際 親上第一線

從華城電能創立到成長，許逸晟無役不與，對於這家相對年輕的公司，他笑稱「員工也都很年輕」，可能數他最資深，但他也是充滿鬥志與幹勁，不曾懈怠。

每天都在第一線指揮擘劃的許逸晟，重實踐而輕空談，但他也有一套經營哲學，這一套哲學是來自家族傳承的精神理念的「蘋果樹理論」。

許逸晟透露，家族對企業的使命感很強，而且整個家族都服膺「要種出好吃的蘋果，就要從種子篩選做起」。進一步說，企業經營與發展，不僅從根源開始，創始的起點更是關鍵。華城電能成立迄今營運不斷壯大，就是這個理念的具體成果。

如今華城電能已經成為業界唯一一家以一條龍模式經營的充電營運商，目前充電樁站點為全台市占率最高，也是最多車廠合作的廠商。許逸晟明確地表示，華城電能的中期目標是做車輛充電領域的「台灣中油」。