台東師兼多職 牽孩子不走歪

豐年國小老師李緒純。(記者尤聰光／攝影)

台東縣豐年國小老師李緒純，用閱讀啟發孩子知的能力、用輔導指引孩子走對的路，在她投身教職超過30年的時間裡，幫助無數學生在學習成長過程中，走對的路並在社會上養活自己。李緒純的付出與努力獲得今年教育部 師鐸獎肯定。她說「點亮燈塔裡的光，就能指引孩子好的希望」。

投身教職33年的李緒純，大學讀國際貿易系，畢業後曾在工廠貿易部門工作，晚上念師資班，並於隔年考上教師，因緣際會來到偏遠的台東，她不僅教一般專業課，也教藝文，十幾年前更兼任輔導老師，可說是十八般武藝樣樣精通，尤其在諮商輔導方面，為學校老師解決班級經營問題。

「我不希望孩子複製不好的事物，最後變成惡性循環。」李緒純說，很多家庭暴力及弱勢家庭，在小學階段會直接或間接影響到孩子的成長學習之路，若沒能及時給予啟發及輔導，未來將面對更多的不利因素，她願意兼任輔導老師，就是希望發現問題、協助孩子。

「孩子的一句謝謝，讓她覺得教育這條路值了。」李緒純說，家訪過很多家庭，印象深刻的是一對姊妹，家裡狀況真的不是很好，雖求助社會資源幫忙，但有時資源有限，遇到突發狀況，還是要自掏腰包協助度過難關，這過程中也影響姊妹課業學習，自己花了很多心思及耐心提升姊妹課業，進而培養了自信心。

她說，有一天，妹妹在返家下車之際突然跟她說「謝謝老師鼓勵我們讀書，我一定會努力，考上大學！」這句話讓她欣慰好幾天；懂事的姊姊還把獲得的獎金交給媽媽，希望分擔負擔。

李緒純強調，孩子長大後不一定要成為飛黃騰達、事業有成或名利雙收的人，但始終希望是能夠養活自己，不會給社會負擔的人。自己不一定是孩子的貴人，但孩子是自己的人生導師，讓她有更多動力走教育這條路。