陳立人 效法韓綜成功方程式

LINE台灣執行長陳立人指出，LINE TV學習韓綜打進國際的製作細節，強化台灣影劇內容與人才。(記者許正宏／攝影)

近年來南韓 影劇內容橫掃亞洲、更進軍美國影視市場。LINE 台灣執行長陳立人指出，LINE TV最近參與南韓電視台SBS Medianet主導製播的亞洲男團偶像選秀節目，學習韓綜打進國際的製作細節，強化台灣影劇內容與人才，增添進軍國際的技術，帶動更多台灣好的IP能夠商業化、為好IP作者變現。

共情效應 黏著用戶

陳立人指出，現在在台灣做影視內容已經摸索出角度，讓每一部影劇產品可以有回收成本的機會，也能累積出製作下一部的能量。對LINE台灣與LINE TV來說，更希望帶動跨產業的進步，包括影劇從業人員專業的進步，也藉由相關產品讓觀眾更關注到台灣環境的議題。

此外，LINE作為社群平台，也能透過視聽內容帶動用戶的共情效果，增加社群平台差異化與用戶黏著度。

他舉例指出，LINE TV先前做「極島森林」的實境節目，除了綜藝效果外，也希望台灣視聽眾關注台灣山林之美，以及山林保育議題，播出後帶來不錯回響。今年則前進溪頭，明星陳柏霖與黃宣、侯彥西一同疏伐柳杉，並將柳杉的枝葉提煉為精油，見證生命的結束與開始。

陳立人說，陳柏霖已經進行第二季的拍攝，對內容有更深的投入和觀點，還親自實踐觀點，選角上直接找「真朋友」一起合作，更順利與情境融合，讓實境秀不僅僅是綜藝娛樂，而是自然的參與，不用在實境秀中為了效果加入爭執或刻意友好的畫面，同樣能兼顧商業效果。

跨國合作 提升實力

另一個例子，LINE TV投資 的紀錄片「沈睡的水下巨人」花了600小時，拍攝八個台灣附近的沉船地點，一起探索台灣海域之美，也將有機會以更多形式出現在影劇平台。

最近陳立人也讓LINE TV製作團隊到南韓參與亞洲選秀綜藝「Scool」拍攝，雖然LINE TV掛名製作方，但陳立人特別交代團隊「仔細觀察」，主要是利用難得的機會好好學習韓綜作業細節。

他說，韓國綜藝節目確實有其強項，管理紀律嚴格。以台灣來說，很多綜藝節目會在播出前大量預告、播出片花，但SBS Medianet必須拍攝到一定進度，且嚴格管理所有參與方都不能洩漏資訊，連預告片都不可以播，他也交代LINE TV團隊多問多學，例如要理解雙方在這種宣傳手法上的差異帶來的效果。

陳立人說，台灣OTT TV平台已經從買內容到自製內容事業， 進一步更有興趣催生好的作品，所以未來會多看看是否有機會可以跟國外的團隊合作，學習更多成功經驗，主要是了解「為什麼要做這樣的決定」、「怎樣拍出不同的角度」等，這些難得的機會都可以讓台灣人才的實力提升，進一步讓台灣團隊學習如何做出可以銷售到全球影劇平台的作品。