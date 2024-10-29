哈佛畢業生張建泰 打造AI一條龍服務

永聯物流執行長張建泰。(記者曾學仁／攝影)

疫情 改變物流生態，物流布局成企業後疫情時代商戰中致勝關鍵。永聯物流開發（Ally Logistic Property, ALP）瞄準商機，透過自動化設備與科技結合，提供客戶一條龍的物流服務，獲統一集團、酷澎、H&M、寶雅、雅詩蘭黛、迪卡儂、全家、蝦皮、DHL、Watson、Coca-cola等國內外客戶青睞，成為台灣最大的物流地產開發商。

永聯物流開發在今年6月推出全亞洲最大智慧倉庫「OMEGA」。坐落於桃園市楊梅區，占地2萬坪、總樓地板面積4萬坪，擁有超過8萬個AS/RS棧板儲位及超過170個碼頭。

永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰表示，面臨疫後缺工、消費習慣改變等挑戰。OMEGA將透過其規模效益及自動化管理，協助跨國品牌及大型零售商大幅提升營運效率，提供一站式智慧倉儲解決方案，因應全通路零售型態及倉儲的數位化轉型，並更進一步升級物流產業。

永聯物流開發主要服務項目，包含物流地產開發(興建倉儲)、倉儲自動化系統布建，主要提供客戶物流搭配自動化設備的解決方案，大股東除了國泰人壽之外，還包括聯華實業、新加坡凱德集團、馬來西亞雇員公積金（EPF）等知名企業。

楊梅倉庫 規模稱冠亞洲

張建泰有著地產開發和營建管理領域的背景，看好物流業商機，擘劃新藍圖，要提供給客戶縮短供應鏈 的運用方式，期望能升級台灣物流基礎建設，為物流產業帶來創新及正面影響，打造下一世代的物流基礎建設及解決方案，支援產業未來成長需求。

永聯物流開發主要辦公總部位於內湖，目前於新北瑞芳、桃園大園與楊梅、台中烏日區等設有七座物流園區、15棟現代化倉儲設施及辦公室，其中包含2024年上半年啟用的倉儲共有15棟，OMEGA 1 武吉拉惹(馬來西亞) 已於近期啟用。

張建泰說，物流服務非常廣泛，只要有生產就需要物流，更最簡單的說，就是「企業的產品從倉庫到你家」，疫情改變許多消費者的消費購物模式後，電商 的興起，讓物流業更受到重視。

不過，物流過程非常繁雜，包括貨品的揀貨、包裝、派送員調度，與貨品保存等工作，台灣在物流管理才剛起步，國內知名的大型流通業者統一、全聯等都開始搶進，永聯物流看準商機入世，張建泰計劃以數位扭轉局勢並開創物流新局。

張建泰分析，永聯物流具備專業的地產知識，握有豐富的金融資源，擁有跳脫框架的人才團隊。透過布局串聯全台灣的物流產業的「智慧化物流基礎設施」來實踐改變產業的理想。

永聯物流開發從地產開發開始，透過快速嘗試創新，打破傳統倉儲的思維，進而提出串聯物流產業上下游的「基礎設施即服務」的全新商業模式。透過產業聚集的效益來開發專倉，並整合物流服務、導入符合需求的自動化設備及智慧科技，提供客戶最佳的供應鏈解決方案。

客戶搶租 訂單看到五年

搭配科技島的豐富資源，永聯物流開發目標在台灣投資300億元開發物流園區，截至目前已營運逾50萬平方米的倉儲空間，其中，超過六成的空間服務國際知名客戶。永聯物流開發已陸續建立六座物流園區來實現藍圖，為台灣物流產業建設打好基礎。

張建泰進一步表示，未來台灣及海外同步擴大布局，台灣中南部包括台中、台南、高雄正評估擴建物流倉；海外目前也有泰國、馬來西亞建置中，新加坡已在積極找地。

張建泰表示，新北瑞芳OMEGA 1物流園區已被全聯一次包下，簽下20年的長約；楊梅的OMEGA 2物流園區今年第2季啟用，已經有品牌、通路與電商平台搶租，訂單能見度已達四、五年後。

智慧化倉庫 機器人忙搬貨

一般人提到倉庫，腦中浮現的景象不外乎鐵皮屋，永聯物流開發的智慧物流園區，外觀優雅的像博物館，內部更像是科技電影場景，上百台的搬運機器人在場區中來回穿梭，揀貨人員依照電腦指令將商品放到格子裡，一天內可以完成2萬多張電商訂單。

永聯物流開發執行長張建泰打造品牌理念「Change for Better（為更好而改變）」，希望可以跳脫舊有框架，從智能客服、機器學習、預測分析、影像辨識，甚至將生成式人工智慧（AI）導入物流業，打造更簡單、聰明、永續的物流產業，進一步實踐新物流生態圈。

根據統計，台灣約有70%倉儲不合法，2022年全台更發生近400起的倉儲大火事件，張建泰直言，「台灣是個科技島，有台積電、有科學園區，倉儲為什麼比東南亞地區還糟，很多都是違章的鐵皮屋？」

他認為，台灣製造、科技產業發展成熟，而在這之間物流扮演的角色不僅是企業內部的供應鏈，更是品牌與消費者接觸的重要管道，但作為產業發展重要助力的物流運輸，整合狀態卻不及其他國家市場，永聯物流開發透過整合自動化設備與科技，透過產業群聚效應，優化消費者體驗，如同永聯物流開發的品牌理念，為更好而改變。

永聯物流開發目前已經是台灣最大的物流地產開發商，多樣化的產業專倉，服務紅酒、電商、家電、冷鏈、美妝、醫藥、鞋服等客戶。

張建泰分析，物流產業可以解決物流人力短缺的問題，加上全通路分銷模式下，倉儲管理複雜提升，消費者對於配送速度要求提高，缺工問題導致人力成本攀升，根據統計，台灣2023年第1季缺工高達38萬人，近十年基本工資增長超過50%，85%以上的業者皆認為自動化有存在必要性。

因此，導入智慧倉儲技術有助於提高上下游效益，藉智慧化整合的系統，縮短供應鏈營運成本、提升效率；客製化服務，且依據不同產業需求提供專倉服務，包含流行時尚、食品飲料、快消產品、科技產品、家電產品、醫藥保健、汽車零件、工業材料等八個產業類別，以及常溫、恆溫、冷藏、冷凍、藥品GDP等不同倉儲環境。

永聯物聯開發希望透過成功經驗拓展往東南亞地區，除目前即將完工的馬來西亞與泰國的OMEGA，目前也持續開發智慧物流基礎設施，目標在亞太地區建造超過40座OMEGA，布局亞太地區智慧物流網路。

施展荒地鍊金

永聯物流開發執行長張建泰，將位於新北市瑞芳15萬坪土地打造成為倉儲物流基地，成功打造全台最大智慧物流園區，上演一場讓外界都驚奇的「荒地鍊金術」。

張建泰出身於營造業第二代，美國哈佛大學（Graduate School of Design）設計研究所畢業，在家族出售瑞芳土地過程中發現物流商機；張建泰興起顛覆過去思維，開啟瑞芳土地資產活化鍊金契機。

張建泰分享，電商還未興起前就有物流業，大家都對這個產業不了解也無感，而且許多人對於物流倉儲產業印象，還存在著就是鐵皮屋、人力密集低科技的倉庫，這也代表著台灣物流產業開發的速度過慢。

國泰人壽當初買下瑞芳土地後，再由永聯物流開發售後租回開始進行物流規劃布局；張建泰運用地產開發和營建管理領域的背景，升級台灣物流基礎建設，全力打造下一世代的物流基礎建設及解決方案。

張建泰不諱言指出，台灣製造業發達，卻無相對規模化的倉儲設施輔助，傳統物流倉儲產業缺乏長期且完整的數位解決方案，使台灣供應鏈中有許多不必要的浪費。

看到物流倉儲與客戶痛點後，張建泰赴美國鑽研不動產開發、建築設計，將技術帶回台灣，自2014年帶領永聯物流開發團隊打造多座國際標準的產業專倉，將營建業導入新科技，規模化建立智慧物流基礎設施及服務。

為協助客戶掌握物流，以OMEGA 2 楊梅為例，移除倉儲當中的樓地板，建置40米高的貨架，搭配自動化設備打造AS/RS區，預計可降低超過10,000公噸以上二氧化碳排放，約25座大安森林公園年吸碳量；並透過產業群聚效應，上下游倉內供應鏈數位運輸，減少到外倉的接觸點與降低碳足跡。