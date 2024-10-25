傅星霖廚師路如勵志故事 從基層熬成名廚追求卓越

板橋凱撒飯店蓮花餐廳主廚傅星霖拿手菜有黃咖哩海鮮等，讓饕客讚不絕口。(記者李定宇／攝影)

凱撒飯店蓮花餐廳主廚傅星霖高職時期受台灣偶像劇「美味關係」啟發，誓言走上廚師之路，學藝過程從刷馬桶、鋪床單、搬行李等基層做起，也曾被嫌棄做菜沒有靈魂、累到視線模糊倒下抽搐，但他始終沒放棄，成了首屈一指的名廚。

42歲傅星霖擁有中餐乙級、烘焙蛋糕與麵包丙級、食品安全管制系統（HACCP）AB證、美國飯店業督導CHS認證、法國農業部 品酒證等多張證照，光鮮亮麗的成就背後付出極大心血。

傅星霖在南部長大，就讀高雄樹德家商時，曾到墾丁福華飯店實習，當時陸客團盛行，行李搬到手軟，高職三年時間，約一半時間在練基本功；見習期間，遇上餐飲啟蒙師父方欽正，雖然只是參與衛生清潔、洗菜、切水果等，但看著主廚專注神情，客人享用美食的幸福感，也讓他的餐飲夢萌芽。

恰好當年電視正熱播「美味關係」，影集敘述冷酷主廚與迷糊學徒的廚房故事，打中他身為菜鳥學徒的熱情，他暗自許下目標，一定要成為一名優秀廚師。

在方欽正引領下，傅星霖到墾丁夏都飯店當廚師，當時國片「海角七號」正熱，墾丁是人氣景點，一早煎上千顆蛋是家常便飯，也學習到西式、日式、廣東爐台等料理經驗，他才知師傅的用心良苦。

傅星霖也曾攜家帶眷到澳洲 布里斯本當起亞洲菜廚師，兩年時間，英語能力突飛猛進；近年到台北海洋科技大學餐飲系教書，傳授畢生所學。

傅說，教書讓他性格更成熟，過去廚師性格太執，為人師後，更懂以接納、平衡與團隊相處，「餐飲領域也是學海無涯，要追求卓越，只有更好、沒有最好」。