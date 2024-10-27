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楊應超：助台灣企業打國際盃

崔馨方
科克蘭資本董事長楊應超(楊應超／提供)
科克蘭資本董事長楊應超(楊應超／提供)

前外資分析師、科克蘭資本董事長楊應超在2016年從投資銀行業退休後，憑藉多年在金融領域的豐富經驗，包括在投行擔任15年的分析師、四年策略管理顧問、三年電機工程師、二年IPO／上市公司財務長，和電機工程／MBA雙碩士的背景，創立了「科克蘭資本」。

推動業者赴美上市

楊應超表示，公司主要專注兩大目標，包括私募投資和提供現金流，核心目標之一是投資於未上市公司，並在二至四年內協助成功上市，終極目標是幫助台灣公司至美國上市，提升台灣企業在國際上的競爭力。

在選擇投資項目時，他強調「人最重要」，由於未上市公司的透明度低，產品和財務訊息較為不完整，所以要看領導者的個人特質。

他舉例，宏達電和香港富士康分別在2002、2005年上市，由於自己在之前就已經詳細研究、才可在上市當天發表市場第一份的研究報告建議買進。

因此，在廣泛的市場上，需要先對老闆、產品、市場以及競爭者等等深入了解後，才可決定投資的成敗。

楊應超認為，私募基金的投資風險雖高，但回報也相應豐厚，特別在公司成功從未上市轉為上市的過程中，能獲得數倍甚至數十倍的回報。

不過，他也提醒，未上市公司中也有「騙子」，經常空手套白狼，分辨的重點在於看企業提供的資訊是否透明，老闆能否「說到做到」，若有隱瞞，則可能是潛在警訊。

人生哲學上，「Stay Hungry, Stay Foolish」出自於蘋果公司創辦人賈伯斯，同時也是楊應超的人生座右銘。Stay Hungry是保持飢餓，意思是對事物不要太容易滿足，要不斷學習，成功後不自滿，馬上再尋找下一個目標，Stay Foolish是保持愚蠢，不要害怕嘗試新事物，要失敗後才能學習成長。

過去20多年職涯，楊應超曾做過15份工作，特別強調這句名言並不是「求知若飢，虛心若愚」的意思，以訛傳訛下讓不少人被誤導。他舉自己為例，通常在外資投行中，能夠晉升為董事總經理的人因為薪水高且工作穩定，很少會選擇離職，但他卻在2008年自願離開花旗銀行，尋找新的挑戰，等學習IPO／上市公司財務長經歷後，才決定2010年重回巴克萊。

另外，楊應超表示，現在最大的目標是「想幫台灣公司去美國上市」。他舉例，M17、Gogoro兩家好公司，在美國上市時挫敗真的很可惜。

他分析，在幫助台灣公司進軍美國市場的過程中，面臨許多挑戰，舉例像有些公司董事長在面對上市過程時，有時固執己見，不願意接受財務長或其他專業人士的建議，導致公司上市失敗。

反觀包括台積電、鴻海等，因領導者懂得聽取資本市場專業意見而成功。

精兵策略放大戰力

在公司管理上，楊應超傾向目標管理（MBO），設定目標後，偏向每周開一次會，讓團隊報告進度，並在遇到問題時隨時討論，只要團隊進度良好，就不會干涉員工；他最不喜歡微觀管理（Micromanagement），認為那些習慣緊迫盯人、大小事都要過問的管理者，天天盯著員工工作，會使工作變得無聊且低效。

人才方面，他主採「精兵政策」。最重要的是找對的人、放在對的位置，即可最大化他們的潛力。也因此，管理模式會透過高薪聘用，然後把利益與團隊綁在一起，比如透過發放員工認股選擇權（ESOP）等，留住優秀人才。

楊應超將來希望能成立「國際人才培養基金會」，專注訓練台灣優秀有潛力的年輕人，目標是培養具備國際談判和英語溝通的專業人才，提升在國際資本市場、貿易、管理等領域的專業，提高台灣的國際競爭力來幫助低薪的問題。

此外，楊應超建議政府可以設立主權基金，活用部分閒置的外匯存底，幫台灣帶來更多的投資回報，解決類似像勞保可能破產等財經問題。

投資 台積電 破產

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