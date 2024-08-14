光陽董事長 柯勝峯拚搏電動車新賽局

光陽董事長柯勝峯正努力重返榮耀，力拚油電雙冠。(本報資料照片)

在光陽員工眼裡，柯勝峯是愛賽車、會修車的集團創辦人第三代長孫，機車界神祕「高富帥」、接班勝利組，內斂、沉穩，帶點神祕。

在弟弟柯光峯眼裡，他是1個好哥哥，兩人不打架、不挑戰對方，力求兄弟齊心、其利斷金，承擔家族使命，「簡單一句話，都聽他的！」柯光峯半開玩笑地說。

而在美國康乃爾大學同窗兼球友、金庫資本管理合夥人丁學文眼中，柯勝峯是一路以來，承受更大壓力的第三代，不只面臨從本土走向國際的挑戰，更是全球車業面臨「淨零碳排」目標之際，得「承擔企業轉型的關鍵推手」。

1967年生的柯勝峯，是光陽創辦人柯光述家族第三代長孫，擁有清華大學工業工程管理學系、美國康乃爾大學企管碩士高學歷，被稱為機車界「高富帥」。

他從小展現對機車的熱愛，在校時期會參加機車維修訓練課、隱姓埋名到車廠打工，1994年從美國完成學業返台後，曾進入光陽從基層做起。

但那些年，他感嘆「在光陽，大家都知道我是誰」，「總有無形的保護膜罩住」、「像待在溫室」，他毅然離開，在外創業成立網路公司，想自闖一片天。2000年起是他的創業時期，往返台中韓美世界各地，卻沒料到恰逢網路泡沫化，嘗遍創業維艱、卻也吸收了管理、財務、策略等全新經驗，看見技術典範轉移和產業變化。相關人士描述，柯勝峯在中國大陸，眼見光陽在地拓展的瓶頸，才浮現重返光陽的念頭。

2009年，當柯重返光陽，他坦言在外拚搏時「看到非常多事情，非常有危機感」讓接班心境大有轉變。2014年擔起董事長大位時，心態已更為沉穩、眼界大有不同。

長輩們創立光陽一甲子，讓光陽得以在機車銷售市場奪下冠軍，但「很多時候你所累積的資產，是你前進的包袱」，他做此言，表示過去的方法是「成功方程式」，卻也讓老員工因此懈怠，許多改革無法推行，「改革並不困難，問題是：不願意改」。

2022年5月，光陽的銷售數字落至老二，輸掉冠軍、警鐘敲醒，才讓光陽這隻「沉睡的獅子」醒來。

他自己盤點，光陽當時內部有5大沉屙，1是車型設計保守，但競爭對手卻跟得上年輕口味。2是光陽行銷方式傳統，主打電視廣告且只講產品，沒有給消費者想要的。3，光陽過去常強調降價促銷，但促銷未必有用。第4，近年光陽開始引入移工，卻沒有管理經驗，導致產品品質不穩。第五，內部的資訊系統未適時更新。

為此，兩年來他檢討產品線、研究市場，找出哪些產品線落後，必須要補強戰力、哪些產品線要縮短差距或超越對手。

7月下旬，光陽舉辦「最亮的光」60周年慶暨新車發表會，就是由接班10年的他挑起大樑，推多款新車。他致詞時說，光陽「從60年前的1個在地小公司，歷經無數機遇與挑戰，1步步成長到今天的全球知名二輪車企業」。他說，未來「要讓來自台灣的KYMCO，成為全世界最亮的光」。

丁學文從旁觀察，認為柯勝峯的目標，是希望未來電動車 包含軟體、硬體、電池等都能一條龍供應，現在區域保護主義盛行，各國都會拉高貿易壁壘，他希望未來成為電動機車解決方案的提供者，若各國電動機車發展成功，都有光陽的影子，柯勝峯就是關鍵推手。

美國總統候選人川普 近日改口支持電動車，給了車業更大想像空間，柯勝峯除了在油車上得力挽狂瀾，在淨零轉型目標下，也對電動車的投入花費更大心思。「每一次產業發生重大變革的時刻，就是品牌洗牌的時刻！」柯勝峯說。

承繼爺爺到父親的事業、員工與弟弟的信任，帶著自己從學生時代延續的，對機車的熱情，柯勝峯仍謹記父親的勉勵：那句本田 創辦人本田宗1郎說「經驗是時代的廢氣！」名言，他正努力轉型、追趕、拚搏著這典範轉移之際，機車的新賽局。