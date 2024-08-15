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擅長山域搜救 李家銘組救援隊 亞洲有名氣

記者黑中亮／南投即時報導
南投縣消防局玉山分隊隊員李家銘。(圖／李家銘提供)
南投縣消防局玉山分隊隊員李家銘。(圖／李家銘提供)

39歲李家銘是山域搜救高手，目前服務於台灣南投縣消防局玉山分隊，投入消防員18年，他12年前學習繩索救援技術，甚至自費自假前往國外受訓，將所學技能用在山域搜救上，他參與山難救援，更無私分享技能，結合繩索專家組成專業救援隊，現已成為亞洲出名的隊伍。

李家銘說，12年前參與山域救援，登山客不幸滑落溪谷，很多人垂降下去，卻沒能力往上爬，他開始自費自假，前往日本比利時及中國學習山域繩索救援技術；他學有專精後，多次受邀到日本分享，讓日本人更認識台灣。

他指出，2016年冬天，國立體大學生雪季攀登玉山返程失足墜谷，他與救難人員上山馳援，原本玉管處巡查員不讓他垂降到山谷勘查，因為墜谷地點幾乎呈90度垂直的峭壁，他受過專業訓練、擅長繩索垂降、上攀，才說服讓他出動，最終順利任務。

前年9月，南投縣信義鄉八通關的山難事故，7人登山隊行經雲龍瀑布時，墊後的黃姓山友意外墜落300公尺深溪谷，南投縣消防局獲報搜救，李家銘自告奮勇以垂降下切溪谷，遇難山友頭部重創已無生命跡象，他撿拾遺體，讓罹難者完整回家。

李家銘說，他取經國外後，在國內結合優秀繩索專家，組成「台灣的HEART」（Highly Energetic Alliance Rescue Team）救援隊。他說台灣高山風險高，山友若墜崖，盡量留在原地不要下切，即使缺糧食，生命跡象可維持3周，缺水可維持3天，失溫只能維持3小時，上山也要為自己負責。

日本 比利

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