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學習喬布斯 台數發部次長林宜敬要改變世界

記者余弦妙／台北即時報導
數位發展部政務次長林宜敬表示，「自己年輕就埋下想改變社會的種子」。(數發部／提供)
數位發展部政務次長林宜敬表示，「自己年輕就埋下想改變社會的種子」。(數發部／提供)

從民間企業投身公部門，其中的心境轉變，台數位發展部政務次長林宜敬頗有體會，從身為艾爾科技創辦人兼執行長轉身入閣，成為國家數位發展的推手之一，雖令外界大感意外，但林宜敬坦言「自己年輕就埋下想改變社會的種子」。

林宜敬表示，自己年輕時的偶像就是前蘋果公司執行長喬布斯（Steven Jobs），當時他看到Jobs的一篇專訪中提到「我賺到第一個100萬美元時，重要的不是賺到錢，而是感覺自己改變了這個世界」，這個念頭也在林宜敬心中種下，他也想為這個社會做點什麼，改變這個社會。

此後，林宜敬投身創業，憑藉努力打造了自己的王國，創立艾爾科技，就在自己當老闆當了二十幾年後，突然有了一個人生意外插曲，新內閣團隊找上他，邀請他加入數發部這個團隊，為台灣數位轉型盡一份心力。

林宜敬坦言，加入公部門原不在他人生的規畫中，突然有這機會也令他受寵若驚，自己原本就只是喜歡在自己的社群帳號上發表對這個社會的期待與想法，如今有個機會可能實現這些想法，讓他又驚又喜，經過思考後決定投身公部門為國家做事。

從老闆身分轉換成公務員，林宜敬笑說，自己以前就是公司裡最大的，沒有上司，只需要對自己、對股東負責，現在不僅要對部長、院長、總統負責，最重要的是要對台灣人民負責，這責任相當重大。

「在改變社會時，也不能輕易被這個社會改變」是林宜敬的核心理念，他認為，即便自己抱持著使命感來到數發部，但在推動政策之際也必須要謹慎思考，畢竟公部門與民間企業兩者之間的影響力有差距，即便想推動新政策也必須再三思考，以往自己是老闆，下決策由自己承擔，如今身處數發部次長位置，所有決策都會影響整個社會，所以在下決定時也必須多方衡量。

林宜敬來到數發部的首要任務就是儘速銜接各項業務，他坦言，雖然自己是「科班出身」，但數發部執行的業務眾多，要全面了解透徹就必須仰賴數發部的同仁，上任後就開啟一連串的會議之旅，經常與各業務單位開會，盡快了解業務的推動情形。

不過，林宜敬也深刻體會到，民間企業與公部門運作模式天差地遠，在民間企業中講求的是效率、成本，必須要以最低成本把效益極大化，但在公部門需要「依法行政」，要按照程序來，因此在溝通上要花費極大的時間與精力。

即便如此，林宜敬也說，自己仍是相當願意花時間與各界溝通，只要把事情說清楚講明白，就能減少外界的疑慮，未來推動事務上也能順利，大家也能目標一致往前邁進。

對於未來的期許，林宜敬也說，自己就是來自產業界，如今面臨科技大轉型的時刻，其中AI產業是最受關注的，自己來數發部也是希望能協助產業發展AI科技，數發部現在最重要的目標就是建立起一個AI生態系，這並非是要蓋一個園區，而是協助台灣產業能有一個完整的AI生態。

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