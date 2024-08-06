台北市副市長李四川 養花種瓜悟人生

北市副市長李四川在自家露台養花種瓜，還有鳥兒來此逗留。(記者林麗玉／攝影)

台北市副市長李四川當過雙北和高雄三直轄市副市長，有「最強鐵鎚」封號，務實的行事風格頗獲肯定；日常生活中的李四川有鐵漢之外的柔情，二、三坪大的自家露台是他修身養性的秘密基地，他在這裡養花種瓜，體悟不少人生的道理。

「每天有白頭翁叫我起床…」，李四川起床第一件事就是去看看花草，跟「鳥朋友們」打招呼，露台常飛來斑鳩、喜鵲，讓他一張眼就開心。

臉書 成了李四川分享生活點滴的平台，他曾把長得勻稱的絲瓜貼上臉書，讓網友留言猛讚。李說，之所以種絲瓜是因有人送了絲瓜苗種，栽種過程看到生命的生生不息，樂趣無窮。

「大地有多柔軟，萬物都是大地生長出來的」，李四川也引老子的「上善若水」（最高的善就像水，能與世無爭、卑躬屈膝，引申做人最高境界像水能屈能伸），作為自己及分享市長蔣萬安的處事哲學。李說，他常跟蔣萬安分享，遇市政難題，就想想「上善若水」境界。

40多年的公務員生涯，李四川直言自己大風大浪都遇過了，從當年921大地震 、台北市東興大樓倒塌，李四川是工務局副總工程司，每天忙救災；在太陽花事件時，史上第一次行政院被占領，李四川是行政院秘書長，當時還有高雄氣爆，讓他不禁感嘆「還有什麼事情比這些更大？難關難過，但都會過去」。

正因見過大風大浪，李四川體悟最能自得其樂的不是「大功大勞」，而是種花種草的恬靜平淡。他與記者分享現在露台盛開的九重葛，眼神滿滿得意，因為這是從建國花市花350元買來的三盆花，現在卻是滿室繽紛。