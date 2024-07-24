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「美好城市的營造人」吳春山榮獲朝陽科大名譽博士

記者黃寅／台中即時報導
朝陽科技大學校長鄭道明（右）頒給台中市麗明營造公司董事長吳春山名譽工學博士學位。（記者黃寅／攝影）
朝陽科技大學校長鄭道明（右）頒給台中市麗明營造公司董事長吳春山名譽工學博士學位。（記者黃寅／攝影）

台灣台中市麗明營造公司董事長吳春山，獲朝陽科技大學頒給名譽工學博士學位。他分享，曾在1年內賣過200棟的房子、在飛機上賣過4戶房子，以及在1頓飯間賣出14間的套房。能在沒有資料下賣房子，賣的就是大家對他的「信任」。

吳春山因幾度承接政府標不出去的大型建案打出知名度，其中包括5度流標的台中歌劇院、3度流標的嘉義故宮南院以及近期才接下、曾8度流標的台中巨蛋。他打趣說。有人說麗明是「流標工程的終結者」他卻認為他們是「美好城市的營造人」。

吳春山說，他是來自彰化的農家子弟，從國中起就半工半讀，曾在食品工廠搬罐頭，也當過貨車捆工賺學費，一直到高職畢業。出社會從基層做起，完全沒有任何背景。

吳春山說，他沒有停止學習，本月4日才拿到逢甲大學博士學位，昨天又獲得名譽博士，1個月內拿到兩個博士，「如果這不是奇蹟，還有什麼是奇蹟」。他說，知道自己不善於短跑，但卻有毅力和耐心，「堅持只要不離開跑道，最後就一定能夠到終點」。

朝陽科大校長鄭道明說，該校曾頒給一位奧地利學者工學名譽博士，吳春山在營建業的成就，跟先前的學者可以等量齊觀。但以他對台灣的貢獻和民生促進來說，吳春山已經超越了學者，能夠獲得名譽博士是實至名歸。

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