鞋王之子蔡明倫 離開寶成集團向全球推廣茶文化

寶元紀董事長蔡其建（右）與總經理蔡明倫，以「元紀·台灣菜」打造家鄉味、分享寶元紀珍稀藏茶。(記者林海／攝影)

鞋業代工龍頭寶成集團有位知名的「鐵血公主」蔡佩君，堂哥蔡明倫雖被內部私下稱「副執行長」卻低調內斂，他2020年辭任寶成董事與裕元執行董事，離開集團，近日以寶元紀總經理新身分接受專訪，「終於可以請大家坐下來，喝杯好茶了。」由他規畫的「寶元紀三義Pouyuenji Hills」茶文化園區終於開始對外營運，剛好趕上暑假旺季商機。

蔡家老大蔡其瑞與弟弟蔡其建在1969年攜手創業，打造全球鞋業代工龍頭，客戶包括Nike、Adidas、New Balance和Asics；蔡明倫2005年哈佛畢業後，回到寶成由基層幹起，多年歷練後進入總部，「我在寶成很開心，跟執行長（蔡佩君）配合得很好。」

為父圓夢 好茶大家喝

十年前，寶成蔡家第一代全面退位，改由第二代蔡其瑞長女蔡佩君、蔡其建長子蔡明倫接班。蔡其建是知名普洱茶收藏家，早期在苗栗三義購置11公頃土地，退休 後就將心力放於此，闢地為園，並成立寶元紀公司，取「寶成」、蔡其建父親「蔡裕元」及「紀念祖先」。

蔡明倫看父親雖收藏大量好茶，卻不知如何「讓大家都能喝杯好茶？」，2020年，蔡明倫感嘆地發現，找父親喝茶的人都50、60歲，他希望幫父親完成推廣茶文化的夢想。「我在寶成工作時，很少待在台灣，四年前第一次踏上三義土地，腳步沉重。」蔡明倫離開製鞋工業，立刻投入茶文化產業，斜槓觀光 餐飲休閒，擔起為父親圓夢、也為自己再圓一場創新事業的目標。

頂級團隊 打造新體驗

蔡明倫想到的，就是與生活結合，先從吃、住著手，一步一步來。

這四年間，寶元紀腳步未歇，將溪頭度假木屋改建為頂級旅宿品牌「溪山行館」，並將原台中寶麗金崇德店改造為頂級婚宴品牌「蘭克斯特」委託「君品Collection」經營；隨後買下台北松江南京商圈「琢豐」一、二樓開出高級法式料理品牌「le beaujour芃卓」；位於寶元紀台中企業總部大樓的「元紀．台灣菜」餐廳，則甫於4月開幕。

三義園區則找來設計大師季裕棠與世界各地顧問團隊，透過簡單的「PLAY」方式讓遊客獲得不同體驗，先以策展空間、書屋、生活選品及輕食餐廳為主，讓民眾覺得茶文化並非遙不可及。

海外擴點 前進英法日

談及與過去在集團的差異，他說，過去是製造業，追求效率、成本、品質，轉換跑道後，看事情的角度完全不同，細緻到連餐具都要認識，料理口味也要與主廚反覆討論。

「之前父親一直追進度，現在總算有點成績，在團隊努力之下，父親看到園區，竟說超乎想像」，這讓蔡明倫很欣慰，能擘劃後續藍圖，例如茶窖及會員招待所，希望年底開幕；第二期則有SPA及自然景觀庭園、第三期為60至70間的別墅型Villa，預計2029年完工。

寶元紀目標放眼海外，日前在日本 京都開了第一間寶元紀茶屋原生店，將來還要在東京、巴黎、倫敦擴點。蔡明倫期待未來在世界各大知名城市，都能有寶元紀據點。鞋王父子變茶王，正準備大展身手。