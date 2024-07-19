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吳素香成立公民行動方案小隊 帶領學生「幹大事」

記者黃于凡／即時報導
嘉義縣中埔國小教師吳素香熱中教育，領軍成立公民行動方案小隊，8年來獲獎無數。(記者黃于凡／攝影)
嘉義縣中埔國小教師吳素香熱中教育，領軍成立公民行動方案小隊，8年來獲獎無數。(記者黃于凡／攝影)

小學生也能改變社會！台灣嘉義縣中埔國小教師吳素香熱中教育，八年來帶領學生組成「公民行動方案小隊」，向縣府提案爭取經費，解決校園垃圾子車老舊、缺乏雨遮廊道等問題，並將行動過程以影片紀錄，參加全國公民行動方案競賽，累獲六次特優、兩次優等佳績。

吳素香說，2017年看到全國公民行動方案競賽比賽辦法，便被「強化公民素養」標語深深吸引，她很想帶領學生「幹點大事」，親自體驗一次當個小小公民的成就感。

在校方行政團隊全力支持下，吳素香成立「公民行動方案小隊」，帶領學生在課餘時間開會討論，也利用社團課時間到校外實地踏查，看著學生七嘴八舌熱烈討論，最後解決問題獲得成就感，更讓吳素香有繼續堅持的動力。

吳素香引導學生從發現問題、探討成因，再到擬定方案及解決問題，起初學生對實地踏查、寫陳情書沒概念，吳素香手把手帶領團隊「從實做中學習」，也與學生一起和公部門開會討論，將枯燥乏味的公民提案變生動有趣。

中埔國小公民行動方案小隊成軍八年，累獲全國公民行動方案競賽六次特優、兩次優等，也拿過多次最佳人氣獎；今年提案改善校內垃圾子車，從舊有厚重鐵製，改為新型塑膠製，學生更能輕鬆開蓋丟垃圾，也不怕忘記關閉遭浪狗亂咬，再次奪得公民提案特優成績。

吳素香說，每次看到學生在台上侃侃而談，面對評審即問即答時的應對，心情就會感到無比激動，公民行動是與學生共學的美好經驗，帶著學生去關懷社會、發現問題，從而找出解決方法，希望這些經歷都能成為學生養分，孕育出具有公民素養的未來公民。

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