商業空間設計教父 宋毅的時尚生活美學

宋毅設計品味空間，也能享受品味生活。(記者沈昱嘉／攝影)

從30樓的大面落地窗往外望，大半個台北市都在腳下，室內設計師宋毅怡然自得地泡著茶。

眼前漂亮的家，是宋毅的設計，而他的勳章還包括全台、擴及大陸及新加坡 的大大小小百貨公司、連鎖品牌，包括台北101和新加坡餐飲集團在內的200多個美食街，近80家金石堂、40多家鼎泰豐的商業空間設計。

在商業空間設計領域堪稱「教父」級別，宋毅30多年的心法是：「我們最終還是要服務人，使用者還是最重要。」而樂於工作是他堅持不懈的原因。

代勞作業 意外發現美術天分

宋毅30多年來在商用空間設計領域成果斐然，不管是書店 、美食街或餐廳，台灣人一定有機會踏入他設計的商業空間，事業版圖亦擴及海外。

回溯起來，宋毅最早發現自己「好像對美術有興趣」，是小學二、三年級，那時全家住在南韓漢城（今首爾），因為姊姊捉刀的美術作業太成功，他被老師派去比賽，沒得名，卻覺醒了：「我畫的也不錯，比賽後覺得我應該是會畫畫。」

宋毅小學五年級與母親和姊姊、弟弟移居回台，歪打正著顯現的天分，讓他國中進入第一屆美術實驗班，後來保送復興美工，並在高二就兼差兼得順風順水，畫廣告稿、報紙稿，還曾替歐陽菲菲設計舞台，兼職太多，差點畢不了業。

在這段過程中，後來的妻子馮亞敏出現，如今的她是喜事集團創辦人，代理眾多國際潮牌，被稱為「時尚教母」。當他從漢城到了永和，她也從花蓮搬到永和，同個國中，在朋友口中聽過彼此，若非馮亞敏放棄進入美術班，兩人或許不會到高中畢業後才真正相戀，至今結婚已40年。

宋毅（右）與馮亞敏，在生活和事業上一路相伴。(圖／喜事國際提供)

那時，當宋毅忙著加班，馮亞敏就帶著晚餐來探班。他甜蜜說：「我們的戀愛是從加班開始。」宋毅25歲結婚，然後創業，成立工作室，彼時已轉向室內設計，理由是很務實的「室內設計利潤比較高」。

最初是做住家設計，他最多同時服務三到五個案子，每個案子都很用力做，滿足業主各方面需求，於是自己很忙。磨練了一段時間後，宋毅又想了：「應該要找個方法讓業務不要這麼累但又可以做大。」他想通了，要做商業空間。

「做住家比較像做零售店，做商業空間感覺上像做批發。」宋毅分析，住家設計需時間磨，商業空間只要想出對的概念，實際操作比較快，且同一案子可以複製到分店去，更有成就感。

自此，宋毅確立商業空間路線。

商業設計的加法與減法

如果創業初期的住家設計很累很緊繃，轉換路線的宋毅還是很累很緊繃。「那時候我做了大概台灣所有的百貨公司。」他說，那段時期，事務所的業務量很大，分早晚兩班制，午夜到事務所找他，他還在跟晚班同事一起工作。

「那是公司人最多的時期，也是我生涯很黑暗的時期。」宋毅回想，事務所就在住家樓下，他每天只能偷空上樓吃個飯，晚上又忙到很晚，可能三、五天都見不到孩子。

這段時期長達十年，他又想改變了：「第一個，陪不了家人；第二個，做商業空間有時候不是在做設計，比較沒有成就感。」尤其後者，面積大但設計時間短，又要配合業主的商業需求，有時候不像是他在做設計，甚至就跟著國外流行走，實在無趣。想通了，宋毅主動縮減業務和人員，保留可以一起走更遠的業主。

這一路，宋毅的案子包括統領、明曜、先施等百貨公司與大型服裝店、連鎖店、髮廊、書店。金石堂鼎盛時期有百家分店，宋毅從第三家分店開始設計，一路合作近80家。

宋毅還設計了200多個美食街。這個緣分始自新加坡大食代集團，他改變當時新加坡百貨的習慣，參照台灣的作法，將美食街高級化後拉進百貨公司和商場裡，一戰成名，之後大食代在新加坡開了近20個店，又上市成功，往海外發展。

宋毅做了大食代的美食街設計，也因此有競業條款，在10年前台北101請他改造美食街時無法參與，直到第二次才說服大食代同意，新版台北101美食街於2019年完成。

設計全球40多家鼎泰豐門面

鼎泰豐是宋毅作品中的另一顆珍珠。

最初是宋毅要為信義路的金石堂改裝設計，建議在樓上做成具台灣特色的茶館。餐點呢？他觀察到隔壁鼎泰豐的廚房就在樓上，便提議在五樓打個洞「鑿壁取餐」。這個想法後來沒實現，但鼎泰豐的老闆楊紀華對宋毅留下了印象。

沒多久，馮亞敏代理西班牙鞋品Camper，一併拿到新加坡代理。在新加坡辦晚宴，夫妻倆邀請楊紀華率五位師傅現場包小籠包，鼎泰豐一舉驚艷當地人。此後雙方合作愈深，宋毅也緣牽朋友與合作夥伴一起合作新加坡鼎泰豐的發展。

宋毅與楊紀華於公是好夥伴，於私是好朋友。他說，設計鼎泰豐的店面「要好用、快捷、清潔、舒服、降噪」，有很多消費者看不到的細節，包括為了收餐快，要設很多工作站；配合平均不到一小時的翻桌率，所以空間與家具的配置是很大的挑戰。

鼎泰豐的經營管理者引導設計方向，同時楊紀華很重視店裡要掛國畫。這成為一個貫穿的主題，不管是什麼設計風格，擺飾一定以國畫為主，最初幾間店甚至掛的都是楊老闆自己的收藏。

宋毅設計的鼎泰豐杜拜1店。(圖／喜事國際提供) 宋毅2018年設計的鼎泰豐西安老城根店。(圖／喜事國際提供)

40幾間店橫跨近20年，在設計上還是需要迭代更新。宋毅最喜歡的還是保有老味道的風格，即廚房在前面，如新加坡的鼎泰豐第一家店就有著開放的前後廚，看得到蒸氣在飄，師傅包小籠包的手、拿篩子甩麵的姿勢、水甩出來的弧度。

宋毅說：「有點表演的感覺，那應該是鼎泰豐給人的第一個印象，這個是最重要的。做商業空間，就是把最重要的元素找出來，而不是我們設計。」

多年來，宋毅設計的心法也有階段性變化，「創業之初會很用力去設計，但太用力，痕跡就太多了。現在是減法比較多，盡量用最簡單的方式，但是做出來的東西能舒服、實用、漂亮。」

儘管現今的設計工具和軟體再多，他還是堅持手繪，手繪幫助他腦中有畫面。但是，事業成功的另一個要素是心態好，面對客戶需求，宋毅自認：「我是鈍感比較重的人，不會折磨自己，我想得開。」

2018年設計的鼎泰豐倫敦店。(圖／喜事國際提供) 宋毅為倫敦鼎泰豐設計店面空間。(圖／宋毅設計提供)

為最挑剔業主 設計性感的家

一生成就那麼多設計案，宋毅最有成就感的作品還是自己家，「我們一直住的家，從很小的一個20幾坪開始做。一直以來最重要的業主是馮小姐（馮亞敏），業主很滿意。」

近期，宋毅接下老婆大人要求「設計一個不一樣的家」重大委託，主題是「性感」。他依著指示設計，簡約不搶戲，室內幾乎不掛畫，讓窗景成最搶眼的景色，日、夜、晴、雨，各有顏色。

進門先看到桃紅沙發，再一眼，屋裡竟有一處小花園，是景，也是空間區隔；大大的茶室不像傳統茶室區，喝茶的功能跟氣氛都有，兩隻桌腳不一樣，是性感，還有浴室、洗面檯的造型及材質、燈光，在業主的要求下，許多的細節必須達成性感的生活空間。

他笑說：「圖畫了100張都過不了關，全世界只有她退這麼多。」兩人有時會僵持不下，在時尚前端的馮亞敏會提出趨勢、流行，他就拿出專業、經驗來對抗，最後常是女兒出面當「公道婆」。

「做一個漂亮的家容易，做一個性感的家真的很挑戰。」宋毅笑說：「不曉得以後會不會變成『性感設計師』，這個頭銜也怪怪的。」

家的硬體是「性感」，家的內涵是「幸福」。夫妻倆是行業裡的佼佼者，兒子宋文是喜事集團執行長、女兒宋安是營運長，也是活躍於網路的IT Girl。

時尚潮流一家人

宋毅(左)與家人。(圖／喜事國際提供)

妻兒都是鏡頭寵兒，宋毅相對低調，他卻大笑說：「有沒有搞錯，我隨便一個影片有100多萬的點閱量。我真的是早期出名，現在不用啦。」宋毅早年上遍設計雜誌，參加很多座談，笑說後來想認真做設計，不要拋頭露面了，不過近年他在兒、女婚禮上的致詞影片，在YouTube上各有117萬和43萬次點閱量。

宋毅與妻子一路相伴，都把工作當成玩樂。宋毅說：「我們想要做的事情一定要好玩才做。」樂在工作，所以他常把圖帶回家，多看一眼都可能有新發現，這樣他就會很開心，「不畫我反而覺得很不舒服。」

但是宋毅說：「孩子都覺得媽媽的工作最快樂，沒有人選我，孩子覺得有記憶以來，爸爸都一直在桌上畫圖，這個工作好像比較累。」本來夫妻倆想的是兒子接媽媽的事業、女兒接爸爸的事業，結果全跑到媽媽那去了，他笑說：「我的接班人現在是我孫子。」孫子還不到四歲。

在這麼潮的家庭，宋毅卻很強調傳承文化，過年一定親手包餃子 ，還要穿紅衣。平時一身總是穿著簡約風格，具時代感的川久保玲系列。

如今大火的Martin Margiela，夫妻倆在這品牌剛開始時就穿了，20年前還代理進台灣。他們發掘Undercover時，這在日本只是一個專賣服裝的潮牌，夫妻倆引進台灣，改成全新複合店，空間設計運用大量門片，在20年前是很新穎的手法，效果太好，日方後來在大阪分店也做成同樣的概念。

樂觀心態 享受工作

現在的宋毅很悠然。早上是被孫子的到來喚醒，走路上下班，中午回家吃午餐，一天8000到1萬步，飲食節制，晚餐不吃，保養出時尚優雅的體格身段。

上班也悠然。早上泡早茶，有時候太太會過來喝；與設計部討論一下，看看進度、看看圖，五點準時下班。這中間，他有時會寫小楷，抄抄西藏喇嘛108顆念珠上的哲理。

喜歡泡茶，琢磨那多一克茶、多泡幾秒的差別，太太是最佳知音，她出國回來，就想先喝一杯他泡的茶，才覺得到家了，也只有她能立即喝出多了一克茶的不對勁。

別人泡茶可能為舒壓，宋毅卻說：「我不需要舒壓，我太樂觀了。」別人說他帥，他也這麼解釋：「樂觀不一定長得帥，但即使醜，樂觀一點看來可能也比較好喔。」

宋毅的心態就很正向，自認幸運，做有興趣的工作，未來計畫還是要看老婆大人的，「是我跟著亞敏比較多，結婚以來都是她的計畫比較多。我是幫她實現、支持她的人。」