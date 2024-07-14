台廠轉移 波士頓顧問公司陳美融布局「中國+1」

波士頓顧問公司（BCG）董事總經理陳美融指出，台灣廠商面臨迫切產能移轉及重新布局的壓力。(張瀞文／攝影)

波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人、大中華區營運專項共同負責人陳美融指出，國際地緣政治充滿不確定性，導致台灣廠商面臨更迫切的產能移轉及重新布局的壓力。台廠在重新布局時，要考慮基礎建設、文化差異、管理模式衝突、營運成本增加等問題，並考量透過人工智慧（AI）來協助提高生產效率。

上游品牌廠訂出KPI

陳美融表示，對台灣的電子製造業而言，這幾年是全球布局的關鍵。一方面，中國供應鏈崛起，對台廠的營收及毛利率持續形成壓力。另一方面則是地緣政治因素，國際品牌大廠嚴格要求台廠進行供應鏈重整。

陳美融指出，在疫情期間，立訊、歌爾等中國企業來勢洶洶，營收的年複合成長率高達30%至50%，成為台商的首要競爭對手。數家台廠也放棄在大陸的生產線，跳脫獲利壓縮的惡性競爭。

在地緣政治方面，BCG之前做過不少調查。陳美融強調，地緣政治所帶來的風險對廠商是明確的壓力，BCG訪談15家品牌的總部高階主管，有11家都說已向供應商施壓。

陳美融表示，這些品牌端的認真程度可能超出台廠想像。他們對採購單位訂出具體的關鍵績效指標（KPI），明確訂出轉移產能的時間表。

例如，有一家科技公司就明確定出，三年內50%的核心產品營收必須來自於「中國+1」。另一家公司則計畫在2027年之前將70%的產能移出中國。

品牌端其實也有希望台廠轉移地點的明確目的地，以亞洲為主，尤其是東南亞 。東南亞有豐富的原物料，政局較穩定，且文化差距較小。不過，印度 因為內需大而逐漸提升重要性，墨西哥 也是「中國+1」的熱點。

陳美融多次出差到印度及墨西哥。她指出，印度政府目前加強補貼電子製造業，例如「生產連結激勵計畫（PLI）」及「電子零組件與半導體製造計畫（SPECS）」等方案，且有足夠的高階人才及勞力，勞工成本也比較便宜。

不過，陳美融表示，印度當地企業享有補貼優先權，而且不同省的水電穩定、交通、物流等狀況都不同，加上台商在印度也有管理文化的挑戰，都是主要顧慮。墨西哥面臨的挑戰只多不少。陳美融說，以文化差異來說，在台灣及大陸可以用加班的方式來提高生產力。但在墨西哥卻行不通，甚至有的勞工周五下午領到周薪，下周就不來上工了。

建立營運在地化SOP

在管理模式方面，台灣工廠管理是基於執行經驗中學習，不斷優化。但在墨西哥，當地人員機動性較弱，因此要先培訓好，建立清晰完整的標準作業程序（SOP），才能真正在地化營運。

墨西哥的生產效率低下，產量及良率不穩定。陳美融表示，雖然自動化產線可以解決部分障礙，但維修機台卻是問題，有經驗的人才不夠且流動性高，容易被其他公司挖角。在培養及留住人才方面，要與當地院校合作、持續導入人才，可能才是長治久安的方式。

目前到墨西哥設廠的台商以生產電動車及伺服器為主，很多是為了美國市場所需。但整體來說，由於墨西哥當地團隊的技術轉移效果不佳，台幹及陸幹人力無法如預期逐漸撤出，又提高了營運成本。

陳美融提醒，其實不少品牌廠早在2017年就思考地緣政治風險了，疫情及地緣政治不確定性只是加速推進。品牌廠不會無緣無故更換供應商，因為良率等品質穩定是不小的問題。因此，台廠在與客戶溝通轉移或擴產時，可以考慮往合作的方向思考，而不只是服務客戶而已。