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保德信梅以德 四大驅動力催動成長

崔馨方
保德信投信總經理梅以德。(記者曾吉松／攝影)
保德信投信總經理梅以德。(記者曾吉松／攝影)

保德信投資管理（PGIM）宣布，自今年4月1日起，由梅以德接任總經理一職，接替榮退的前任總經理張一明。經營理念上，企業核心價值首重「追求成長」，以穩健、專業、實力、創新的四大驅動力，帶領台灣保德信向前邁進。

保德信為跨國企業，母集團以保險公司為背景，同時也是美國《財星》雜誌每年評選的全球500大企業，成立至今已近150年的歷史。PGIM保德信投資管理的管理資產達1.34兆美元，是全球第十大機構確定提撥計畫的資產管理業者。

堅如磐石 百年傳承

 

台灣保德信成立於1992年，目前已深耕超過32年，也是PGIM在亞洲市場的重要據點之一，在台的資產規模接近新台幣1500億元。其中，企業商標設計為「直布羅陀巨岩」，分別代表穩健、專業、實力、創新的四大核心價值。

在保德信的經營理念上，以集團角度而言，梅以德分享，企業的核心價值首重「追求成長」，分別以「持續成長、提供解決方案、重視人才」三大方向來實踐，以長期發展為目標。他指出，持續成長的關鍵，在於要找到合適的產品及解決方案來驅動，保德信不僅是銷售基金，更是要針對不同的客戶打造適合的產品和服務。

此外，在公司內部文化上，保德信非常重視內部的多元文化及相互尊重。梅以德表示，在以人為本的產業中，「人才」顯現得至關重要；在吸引及留住人才方面，首先公司會提供具競爭力的薪資作為激勵，並創造學習、成長的空間，隨時面對產業環境。

梅以德解釋，「足夠的激勵」是吸引和留住人才的第一步。其次，要提供人才有隨時學習和成長的空間，未來無論是金融業、甚至其他行業，變化都將非常快速。

他直言，十年前進來的人才，不可能十年後還在做同樣的事情，「如果每天重複做一樣的事情，十年後依然如此，那麼永遠達不到新的高度」。因此，適應未來世界的變化，改變過去的方法和思維，尤其保德信投資經營團隊的發展，是企業文化和理念的核心，也是公司成功的關鍵因素之一。

在個人經歷方面，梅以德畢業於成大交通管理系，獲美國賓州州立大學資訊管理碩士，早在大學時期便對投資產生濃厚興趣，並考取相關執照，至今在業界跨足銀行、投顧、投信等不同領域的經驗，經驗豐富多元。

以人為本 在地深耕

心態上，他形容自己「always well prepared」，除了是一個非常熱愛工作、適應改變的人，也樂意接工作環境的挑戰；面對市場變化，自己能夠隨時準備好，無論面對任何挑戰，挑戰的另一面就是機會，驅使自己即使跨足不同產業，也能秉持適應新環境的生命節奏，持續成長。

展望後市，梅以德指出，保德信在台灣的基金市場上，無論推出任何產品，底層邏輯的核心仍是「產品績效」，要把操作績效做好，才能吸引客戶的青睞。

同時當主管機關一旦開放「主動式ETF」法規後，保德信必然會去參與債券市場，背景上PGIM固定收益團隊是全球第二大的主動型投資級債策略管理公司、全球主動型債券資產管理規模更排名第五，頗占據優勢，未來基金市場必然是一場精彩的戰役。

為因應全球投資趨勢，保德信將多著墨於以「ETF包裝」產品，同時也呼應政府推動外資深耕台灣，預計保德信首檔台股相關ETF為目標，並將於今年送件、2025上半年推出，以台灣保德信投信的名義，發行在台灣交易所或櫃買掛牌的ETF。

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