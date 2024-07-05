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台灣蝶王王冠閎備戰奧運 自曝有「偶包」

洪子凱、鍾維軒、林麗玉
「台灣蝶王」王冠閎以平常心備戰巴黎奧運，盼闖入八強。（記者季相儒／攝影）
「台灣蝶王」王冠閎以平常心備戰巴黎奧運，盼闖入八強。（記者季相儒／攝影）

巴黎奧運將於7月底登場，「台灣蝶王」蝶式游泳選手王冠閎將二度參加奧運，持續備戰中，平常看似冷酷的他，接受專訪分享自己其實有點「偶包」，私下很活潑，喜歡打電動、看電影。面對將到來的奧運，他強調自己最大盼望是，「保持健康、盡力完賽。」平常心拿出最好表現，希望能夠闖入前八強。

王冠閎在東京奧運100公尺蝶式預賽游出52秒44成績，分組第三，預賽總排名第35名。這次備戰巴黎奧運，他每周二、四、六早上休息外，一、三、五從早上6時半到晚上9時半訓練，中間休息五小時，目的讓自己身體疲勞、破壞肌肉組織，到比賽前慢慢降低訓練量，讓肌肉組織長回來，才能保持最佳狀態。

「不要覺得不可能，就一定可以做到。」他說，以前容易緊張，但這些年參與多場國際賽，也讓心態更沉穩，用平常心看待每一場比賽，自己很享受舞台，觀眾加油聲反而可以讓他更加興奮，希望闖進前八強；這次賽制早上預賽、下午決賽，下午肌肉較能完全伸展，盼以最好狀態發揮。

訪談過程中，王冠閎相當嚴謹，有時會看向一旁經紀人，他說，自己有點小偶包，會思考講出來的每句話，但私下就和一般男生一樣很活潑，休息時間也喜歡打電動，完全不會去想游泳，不要過度思考，陷入迷惘。

王冠閎透露，曾有「排斥游泳」時光，國中有段日子因要補習，又要參加校隊特訓，讓他相當疲憊，把自己關在家不願出門，直到父母發現補習沒有效，決定不再逼他，成績反而慢慢進步。

王冠閎說，最感謝是從高中開始就指導他至今的游泳教練，一路走來將專業知識毫無保留傳授給他，當初與他一起學游泳的哥哥，如今也是建中教練，也會提供建議，都是游泳路上堅定的力量。

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