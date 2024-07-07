小提琴演奏家江敬業精音律 還是飛機、文史迷

小提琴演奏家江敬業熱愛文史研究。（記者劉星君／攝影）

小提琴演奏家、交響樂 團指揮江敬業除了專精音樂領域，私底下的興趣更是超級斜槓，從小熱愛飛機，收藏各種模型軍機、軍艦。17歲起醉心研究台灣古建築文史，近年出版10餘本文史書籍，近期甚至撰寫台灣古城研究，他說，梳理文史過程處處有驚喜，也能為地方留下珍貴紀錄。

54歲江敬業從小喜歡研究飛機，他形容自己是無可救藥的飛機迷，為此高中首選念自然組，但愈念愈沒興趣，改念社會組、考音樂系。17歲起愛上研究文史，尤其各地古城，台灣有三座府城、八個縣城，現在他關注台灣二、三線的小城歷史，像中壢城、車城，阿緱城、阿里港城、鹽水城等，因為少人研究，對他而言「這些像謎一般存在」。

江敬業研究阿里港、阿緱城、車城，從文史資料發現三個城的城門幾乎一模一樣。查找關聯，阿里港在清朝時期李受之亂時發生客閩衝突，阿里港遭血洗，在地父老建城，阿緱城看到建得不錯也如法炮製，五年後車城跟進，「細細梳理文史，你會發現處處有驚喜」。

江敬業從小學二年級起學小提琴，大學念音樂系時，他師承比利 時小提琴教授Michel Pieters門下，有次他拿著收集文史的筆記跟Michel分享，坦言當下他很迷惘，「雖然喜歡研究文史，但我不知道我做這個要幹嘛？」而且研究古建築的文史常有壞消息，因為老宅老是被拆、莫名自燃。但Michel Pieters看完告訴他「你做的事情很有意義，請繼續下去」。

這些興趣和研究逐漸開花結果，江敬業近年出版10多本有關於小提琴的書，但講的不是樂理的科班專業知識，絕大多數都與文史研究相關，而且還賣得不錯，其中「杜神父與他的12座教堂」已經四刷，還翻譯成西班牙文版本。他慢慢發現自己醉心的不只是歷史研究，而是把文史轉換成文學般平易近人，理解箇中的典故與脈絡，最後得到啟發。

江敬業每天行程滿滿，但堅持每周幫自己排出兩天空檔，學會跟自己靜默、對話，休假時做文史研究、寫作。他說，生活中的必需品是讀書、旅行，不僅充實自我，靈感也會源源不絕。