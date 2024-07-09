我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

越南小吃店范阿姨暖心料理 圈粉武陵學子

記者甘芝萁／專訪
桃園武陵高中學生們經常在用餐時刻聚集到越味館用餐，像朋友般和范裴倫（後）拍照。（圖／范裴倫提供）
桃園武陵高中學生們經常在用餐時刻聚集到越味館用餐，像朋友般和范裴倫（後）拍照。（圖／范裴倫提供）

桃園武陵高中旁有家越味館，是武陵高中學子最愛聚集的越南小吃店，學生不喊范裴倫「老闆娘」，而是叫她「阿姨」，因為對這些年輕學子來說，喊「老闆娘」是去小吃店吃飯，喊「阿姨」就像是回家吃飯。

來自越南的范裴倫當年拿到獎助學金來台念書，卻遇上越戰無法返家，自此在台深耕近50年。她開的越味館有16年了，小小店面僅能容納十餘位客人，但每到用餐時刻都充滿談笑聲，店內牆面更貼滿她與武陵學生們的合照。

店內提供河粉、越式小菜，也有台式炒飯，價格多百元台幣有找，不過吸引武陵學生一再上門的，是范阿姨的暖心。

范裴倫指著牆上一張吃完喜酒後的大合照說：「這個弟弟高中三年幾乎都在這邊吃，畢業11年了，他疫情期間結婚了，解封後宴客找我去吃他喜酒。」在照片牆上還有一串數張都是兩位男生和范裴倫的合照，她說，「這兩個弟弟武陵畢業後，現在都在國外念書，他們每年暑假返台都會來店裡吃飯。」

武陵學生會這麼喜愛這位阿姨不是沒有原因的，范裴倫總會如姊如母般關心著這些孩子，有孩子平常來店裡總消費一盤炒飯跟一碗湯，突然某天只點飯不點湯，她得知原來是零用錢不夠用，會主動多煮一碗湯給孩子。

范裴倫日前回越南參加親戚婚宴，店休近月。她在店門口張貼公告，俏皮地寫著「想阿姨請留言」，沒想到竟被同學們塞滿留言「愛阿姨」、「想吃炒泡麵」、「快回來」、「你不在我吃什麼」、「我想越語聊天」等，讓她備感溫馨。

越南 疫情

上一則

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

下一則

林先生

延伸閱讀

越南Q2經濟成長6.93％拜強勁出口所賜 但通膨壓力大成隱憂

越南Q2經濟成長6.93％拜強勁出口所賜 但通膨壓力大成隱憂
普亭訪問河內後 習近平會見越南總理

普亭訪問河內後 習近平會見越南總理
越南媒體：緯創將投資2450萬 在越南蓋新廠

越南媒體：緯創將投資2450萬 在越南蓋新廠
越媒：鴻海將在越南投資3.83億美元 生產PCB

越媒：鴻海將在越南投資3.83億美元 生產PCB

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24
圖為7月2日，溫哥華女皇劇院廣場前擠滿了人潮觀看北一女樂儀旗隊表演，她們精湛的耍槍招式屢屢贏得熱烈掌聲。（中央社）

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

2024-07-07 17:53
故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

2024-07-08 18:17

我的猶太鄰居

2024-07-04 02:00
鳳凰古城的老建築。（圖片提供∕葉周）

鳳凰古城的人和事（上）

2024-07-01 02:02
圖／太陽臉

對街

2024-07-03 02:02

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到