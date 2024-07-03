退休消防員張錫池 昔救人今搶救文史

二八水文史工作室召集人張錫池從消防員退休後，投入文史工作，記錄在地文化。（記者林宛諭／攝影）

彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池，原本是二水消防分隊小隊長，五年前退休 後專職投入文史工作。張錫池說，家鄉很美、很有料，但連在地人都不知道，以前救人，現在希望「搶救」文物與歷史記憶。

張錫池從事田野調查與文史研究已20多年，他就讀二水國小的導師賴宗寶，後來當上明禮國小校長，退休後就與他號召在地青年當文化志工，他協助規畫培訓課程，再分組進行踏察活動。

張錫池說，他接受老師徵召當文化志工，因為「不服氣」，二水好山好水、文化薈萃，但為何集集小火車是從二水站出發，遊客卻直接忽略，成立二八水文史工作室，進行二水、田中在地田野調查，為家鄉發展盡心力。

張錫池表示，沒想過會成為文史工作者，但消防員很適合作田調，不論是救火救災，都需要在最短的時間到達，摸透轄區的大街小巷、山嶺溝渠；消防員24小時待命，休假就去田野踏查，成為紓壓休閒，上班待命時就整理資料。

他說，田野踏查發現家鄉真是太美了，在地有很多厲害匠師，留下精采的建築作品，甚至在地人都不知道，例如「土水師」許炳林是北管樂師，會多種樂器，還帶領社區北管樂團；人稱「半樵左書」的彩繪師吳飛龍，精通詩書畫，還曾是蘭社副社長，與霧峰櫟社往來密切；剪黏匠師郭天來、郭秋福父子，在各地留下精緻作品。

張錫池說，九二一地震 後，當時很多老建物倒塌，讓他意識到「不能等」，文物若不保存，有天就看不到了；他除記錄在地文史資料，也計畫將匠師的生平作品編印成書，留下珍貴文化資產。