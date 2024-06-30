Gogolook執行長郭建甫：接地氣才有好生意

以防堵詐騙技術起家Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，營運團隊今年決定，以台北與曼谷雙總部方式營運。（記者彭慧明／攝影）

新創業者對東南亞 市場人人有信心，但常常沒把握。以防堵詐騙技術起家的信任科技業者Gogolook（走著瞧）營運團隊今年決定，以台北與曼谷雙總部方式營運，共同創辦人暨執行長郭建甫與韓籍營運長Manwoo Joo更移居曼谷，表達決心。

徹底運用當地人才

郭建甫說，泰國 面臨數位轉型、數化發展快速，數位詐騙也應運而生，對Whoscall需求成長快速，今年公司目標是泰國用戶超過台灣用戶，目前看來可順利達標且持續成長。他以軟體業者觀點，分享進軍泰國打國際市場三訣竅。

第一個訣竅是不走捷徑，徹底用當地人才。

目前Gogolook在泰國有約十人團隊，包括商務開發、行銷、研發，「台幹」只有他一人，營運長是韓國人，其他都是本地人。他指出，軟體是生活型態的應用，東南亞各國都有自己的生活形態與文化，要打入當地就用當地人。曾有台灣新創問他，同樣在泰國開拓市場，為何不找台裔員工？他坦言，聘用台籍或台裔員工入門溝通門檻低，但團隊不在地化，與當地文化不接地氣，做成「台式泰國企業文化」，不叫國際化。

了解在地政商結構

第二個訣竅是了解當地政商結構，尊重當地做生意方式。

走著瞧以打詐、防堵金融詐騙技術起家，也順應此趨勢與泰國政府合作，並且透過警政機關與各企業接洽。郭建甫指出，泰國也有當地財團，有各種不同營運文化，作為外商業者，不要想去「破壞式創新」，循序漸進理解當地人想法。他指出，以Gogolook的產品特性，適合和政府機關合作，但在各國打交道，也要調整營運策略。

Gogolook因應泰國詐騙簡訊、電話猖獗，2021年先協助皇家 警察局做防詐解決方案，成為官方推薦的防詐工具，以皇家警察的認證，與泰國最大電信業者 True Corp 集團合作，逐步導入其相關服務，再以此合作擴大其他產業策略聯盟，進入泰國民眾的生活圈。

保持彈性 拚客製化

第三個訣竅是保持彈性，為各地做客製化軟體服務。

例如在台灣要做LINE平台的防詐方案，如果到東南亞各國都要因地制宜，包括菲律賓可能用Viber、Whatsapp，在馬來西亞、泰國可能有LINE、有Whatsapp，到越南可能又有其他產品。不同軟體也有不同的策略思維。

郭建甫看好泰國是台灣軟體進軍東南亞適合的地點，且國內外時機都好。以時間來看，泰國的GDP成長起飛，基礎建設逐漸成熟帶動數位轉型，才有台灣業者進軍的機會，近期Whoscall已經在曼谷有約三成的滲透率；而泰國已經開始有新創業者逐步成熟，國家環境已有能力培養新創，台灣軟體業者的創意與能力也絕對足以進軍當地，例如網紅行銷、數位轉型需要的數據服務等行銷科技服務、AI技術等，此時進軍泰國都有相當大的機會。

另外，郭建甫近期注意到國發會、數發部正在積極建立國際脈絡聯網，國發基金將砸百億元台幣銀彈，投資AI相關創新創業，他呼籲政府投資軟體、鼓勵軟體業者南向打國際盃，在台灣強大的硬體優勢外，也建立台灣對外軟實力，發展軟體應用，進軍東南亞，有機會成為新的護國神山。