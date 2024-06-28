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宏碁智醫前總座許銀雄 台東獨行探索人生下半場

記者魏忻忻／台北即時報導
許銀雄去年退休後，探尋人生更多的可能性。（圖／許銀雄提供）
許銀雄去年退休後，探尋人生更多的可能性。（圖／許銀雄提供）

「上個月來台東流浪幾天後，就喜歡上台東的山與海。」許銀雄在「東遊雜記」寫下自己的衝浪之旅，記錄他來到台東，在小屋裡與六個打工換宿的小幫手，還有年輕有活力的瑜伽老師兼小管家，以及專業又帥氣的衝浪高手的相遇。這是許銀雄的日記，開始寫日記是ChatGPT給他的建議。

許銀雄是人工智慧、智慧醫療、大數據分析的專家，去年自宏碁智醫總經理退休，目前是陽明交大客座教授、華安醫學首席顧問，雖然身上仍「掛」著許多職務，且因為專長是AI，經常不得閒，但他離開高強度的職場，認真開始經營人生下半場。

身為在高科技業工作的學者，如何準備人生下半場的開始，許銀雄也充滿了研究精神。他先拜訪已經退休的「前輩」，看看他們現在怎麼過日子，運動保健和旅遊是退休後常見的日常。他也跟著去健身房、嘗試斷食等，但還不到六十歲的他，有個想法持續在內心深處迴旋，那就是到陌生的地方流浪longstay，台東就是他期待的第一站。

身為AI專家，除了把「信GPT的人有福了，信AI得永生！」掛在嘴上，許銀雄雖退休但還是每天和ChatGPT對話，「如果想要移居偏僻鄉下，對於面對孤獨有什麼建議？」ChatGPT建議他正常作息、規律生活、學習正念或冥想，並且寫日記，記錄心情。

ChatGPT也提醒，一個人生活，還是可以適度與人連結。許銀雄這次去台東，發現完全不成問題，那裡有來自各地愛山愛水愛衝浪，想要感受自然及不一樣生活的一群人，絕對有志同道合的好夥伴。孩子大了，太太願意便一起同行，太太想留在台北也行，好爸爸和好先生在家人需要時出現，平時各自安好，人生有許多可能。

退休 ChatGPT AI

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