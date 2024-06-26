卸下公職 吳志揚演奏薩克斯風 時常眾樂樂

吳志揚在桃園管樂團演奏薩克斯風。（圖／吳志揚提供）

吳志揚曾是桃園縣長、立法委員、中華職棒會長、律師，卸下這些頭銜後，更有時間投入自己喜好的音樂、運動、公益、宗教等領域，他笑稱自己本來就是個多面向的人，而他擅長吹薩克斯風，也不時登台表演，6月初還跟兒子搭檔在桃園管樂嘉年華演出。

吳志揚與父親吳伯雄一家四代是佛光人，長期參與佛光會的宗教與公益活動。吳志揚任桃園縣長時期，就展現喜愛音樂的熱情，參與音樂活動時，有別於多數政治人物致完詞就離開，吳時常留下來欣賞，有時還會受邀上場吹奏一曲，技巧與台風均具專業水準。

「我家的家庭教育，要求不必功課很好，但一定要合群、參與。」吳志揚說，從小就喜歡音樂、運動，小時候玩直笛，國中加入鼓號樂隊，上高中參加管樂社也是吹長笛，直到進台大念書後加入管樂社，才改吹薩克斯風。他認為薩克斯風的樂音「跟人親近」，曲風變化也多元，沒多久就當上首席。

吳志揚總是帶他珍藏的薩克斯風參加公益活動或演出，甚至他與父親一家人會在家唱歌、演奏，音樂都讓家人的感情更緊密。也因此，在許多朋友聚會、生日或結婚等活動，吳志揚總被拱上台吹一曲，他則苦笑說「人情事故不好推辭」，坦言有時滿累人的，因為表演只有幾分鐘，但事前要好好準備，以免漏氣，看到大家很享受也就值得了。

吳志揚在公職期間常參加畢業典禮、表揚模範父親和母親，自己卻對孩子念書成長未能及時陪伴，至今感觸很深。為了與孩子相處，他和孩子一起加入管弦樂隊，父子不時上台表演，曾登上國家音樂廳舞台；因為音樂而共同演出，一家人更有共同話題。

吳志揚除了吹奏薩克斯風，也喜歡打乒乓球、羽毛球，疫情 發生後也愛上走路，常循Google 導航去新北、桃園、新竹步道健行，練腿力、心肺、流汗促進健康，照相貼臉書 ，讓同齡的親友覺得有為者亦若是。

吳志揚說，很多事要自己做，才能體驗真實人生，一直學習的體驗很實在，也會讓人很愉快。