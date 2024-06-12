卸10年照顧重擔重拾畫筆 76歲黃慧如人生70追夢

黃慧如喜歡畫畫，在結束十年辛苦照顧後，很享受自己重拾畫筆的快樂過程。（記者潘俊宏／攝影）

快樂老太太黃慧如76歲，生命是典型的「人生七十才開始」。

70歲之前的十年，黃慧如是全職照顧者，照顧生病的先生。她和先生感情好，覺得照顧任務捨我其誰。獨力照顧讓她無法睡覺、疼痛到不能走路，身心俱疲，她有陣子誤吃先生的藥，發覺後驚慌想著：「我也失智了嗎？我失智的話誰來照顧？」醫師跟她說：「你沒有失智，你只是心力交瘁。」

走過低潮 與學生分享生活

十年照顧任務結束，先生過世後，黃慧如又老又病，肋骨斷裂、腰椎滑脫，必須開刀。但她沒有房沒有錢，不僅沒錢開刀，術後也沒錢請人照顧她。

她只好繞道自力救濟，去社區大學學習經絡，身體改善後，進而取得經絡教學證照，這幾年，她在社區關懷據點教授經絡，年輕時是美術老師的她也教纏繞畫，其他時間則是當家庭照顧者的志工，陪伴照顧者度過艱難時光。

她的學生總是一上課就成「鐵粉」，因為黃慧如不只敲打經絡，也分享生活，她最愛說關於「說好話」的故事，鼓勵大家，多說好話自然好事會來。有學生跟她說，每次上完課回家看到媳婦比較順眼，不乖的兒子也覺得可愛了，家庭關係就改善了。

她70歲從照顧者身分畢業後，完成了許多新任務，除了取得經絡教學證照，同時也有生命繪本、銀髮族肌耐力師資資格。而且，她也重拾畫筆。

開心圓夢 努力為自己而活

幾年前，大學同學辦了畢業50年同學會暨回顧展，在台師大美術系藝廊辦聯展，「我一張作品都沒有，好嘔喔。」在那之前，她忙於照顧先生無暇畫畫，經濟能力也不允許她購買繪畫材料，她回憶那天的心情，「只是覺得，不知道我的餘生還有多少年？我應該對得起自己吧！」那個月她一領到講師費就拿去買顏料，一次兩次三次，分了三批把顏料買齊，接著買畫紙畫布、買木板訂作了兩塊畫板，開始畫畫。

黃慧如說自己畫畫的狀態是「哇，好嗨喔；哇，怎麼這麼棒！」她喜歡畫畫，對她來說，有沒有開畫展不重要，終於開始畫，圓了多年心願，她享受這個過程，非常快樂。

愛的循環 行有餘力也助人

許多人都認為，要有幸福的老後，還是需要錢，「對對對，我唯一缺的就是錢。」黃慧如哈哈大笑說，她的人生美好只缺錢了，因此只能過著花費極少的生活─吃獨居老人 便當、搭免費的公車捷運 、屋內家具生活用品幾乎都是「恩典牌」，沙發是人家不要的，衣服鞋子都是朋友給的，冬天有外套夏天有裙子，「我每天都美得不得了。」

她說自己一無所有，但卻一無所缺，總是有貴人將她所需送到眼前，她很感恩，希望行有餘力也能幫助別人。

經歷十年辛苦照顧，黃慧如怎麼安排自己的晚年照顧？她說，「我現在求的就是，把自己活得健康，老得慢、病得輕、走得快，不要拖累親友。」