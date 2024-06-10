89歲退休官員周義祥 手寫碩士論文9萬字畢業

89歲的周義祥就讀中原大學宗教研究所，耗時2年完成學業。(圖／中原大學提供)

曾任教育部 副統計長周義祥，大學就讀的是台灣大學的農業經濟系，也曾服務於台灣省政府主計處、財政廳、糧食局、社會處等單位的統計部門，兩年前偶然發現中原大學宗教研究所招生資訊，果斷報名，更為了離校近一點，特地於學校附近租房念書，不會打字的他靠手寫論文給女兒，由女兒協助完成，順利於今年89歲高齡完成學業。

周義祥13歲時隻身一人流亡到台灣，由於數學成績優異，大學考進台灣大學的農業經濟系。1988調升教育部，直到2001年退休 。

身為基督徒的周義祥，兩年前某天在手機上看到中原大學宗教研究所招生，原本擔心眼疾和不諳電腦無法適應，在宗研所老師鼓勵下跨出第一步，為了上課，家住中和的他，特地到中原大學附近租房伊年，就是為了求學，每天最早到校，從不缺席，展現出的勤奮和敏捷思維。

周義祥說，他連注音符號都不會，所以都用手寫論文，寫好字拍照傳給在美國的女兒打字，透過手機相片來來回回的校稿。兩個女兒都很支持他繼續念書，大女兒還幫他付學費，小女兒幫忙打字，不厭其煩配合父親修改文字，共產出9萬字論文。雖然將近90歲但周義祥說，讀書不會覺得累，上課也從來沒有打瞌睡，仍有很好的活動力與清晰的腦力。

周義祥在寫碩士論文時發揮他的統計學專長，以他服事的新北市中和喜樂城靈糧堂為實體研究對象和範圍，研究健康的基督教教會成長指標。周義祥表示，期望這篇論文能對基督教教會發展，產生好的影響，在追求「量」的成長時，兼具會眾「質」的改進提昇。