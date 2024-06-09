85歲拿碩士 黃哲武少了職場壓力 更放心學習

就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在白髮蒼蒼的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。(圖／台科大提供)

國立台灣科技大學舉行2023學年畢業典禮，歡送逾3000名畢業生。就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在「白髮蒼蒼」的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。雖然體力、記憶已不如青年，但勤用腦力學習，除了減緩衰老，還能拓展社交圈。

先鋒機械創辦人黃哲武年過80取得碩士學位，樂當高年級畢業生。他表示，出身貧窮，年輕時每天清晨4點起床趕上學，自工專畢業後便前往電線電纜公司機械設計部門任職，35歲創辦先鋒機械公司，從此每天都不得閒。直到第二代接班，才能在白髮蒼蒼的年紀重返校園。

黃哲武表示，退休 後沒有職場上追逐升遷的壓力，反而可以放鬆心情學習，師長及和同學都相當「敬老尊賢」，學習起來身心愉快。雖然體力和記憶力已大不如前，但唯有勤用腦力學習，減緩衰退的同時，還能擴大社交範圍，一舉兩得。

黃哲武說，每天會花4小時閱讀新聞和學習新知，也鼓勵青壯年持續進修、保持好奇心，多與不同領域的人才交流。也捐贈台幣50萬元設立管理學院「黃哲武獎學金」，讓弱勢學子安心就學。