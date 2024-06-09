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85歲拿碩士 黃哲武少了職場壓力 更放心學習

文／許維寧
就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在白髮蒼蒼的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。(圖／台科大提供)
就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在白髮蒼蒼的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。(圖／台科大提供)

國立台灣科技大學舉行2023學年畢業典禮，歡送逾3000名畢業生。就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在「白髮蒼蒼」的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。雖然體力、記憶已不如青年，但勤用腦力學習，除了減緩衰老，還能拓展社交圈。

先鋒機械創辦人黃哲武年過80取得碩士學位，樂當高年級畢業生。他表示，出身貧窮，年輕時每天清晨4點起床趕上學，自工專畢業後便前往電線電纜公司機械設計部門任職，35歲創辦先鋒機械公司，從此每天都不得閒。直到第二代接班，才能在白髮蒼蒼的年紀重返校園。

黃哲武表示，退休後沒有職場上追逐升遷的壓力，反而可以放鬆心情學習，師長及和同學都相當「敬老尊賢」，學習起來身心愉快。雖然體力和記憶力已大不如前，但唯有勤用腦力學習，減緩衰退的同時，還能擴大社交範圍，一舉兩得。

黃哲武說，每天會花4小時閱讀新聞和學習新知，也鼓勵青壯年持續進修、保持好奇心，多與不同領域的人才交流。也捐贈台幣50萬元設立管理學院「黃哲武獎學金」，讓弱勢學子安心就學。

校長顏家鈺則提醒學生，畢業生將與第一線生成式人工智慧正面交鋒，當把資料交給AI修改時，AI也在吸收辛苦研究的知識。學生應掌握、善用人工智慧，但不要被欺騙或利用。也期勉學生存著回饋社會的心，用關懷支持，促進社會轉變，多想想如何帶來更多貢獻。

台科大的畢業生拋起學士帽，慶祝踏出校園。(圖／台科大提供)
台科大的畢業生拋起學士帽，慶祝踏出校園。(圖／台科大提供)

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