貿聯總經理鄧劍華：區域對區域策略 趨吉避凶

貿聯總經理鄧劍華。(記者蕭君暉／攝影)

全球地緣政治衝突所帶來的營運風險居高不下，加上全球經濟持續走向碎片化的趨勢，貿聯總經理鄧劍華表示，2024年對電子業來說，將有四大挑戰，分別是地緣政治、關鍵原物料的取得、高利率 環境，以及淨零碳排。這四大挑戰將使規模小的廠商營運面臨更大困難，面對這樣艱難的趨勢，貿聯也以區域對區域（Local for Local）的策略因應。

全球衝突升溫 經營成本大增

首先，以巴持續衝突，導致紅海航線受到干擾，貨運船隻不得不繞道而行，鄧劍華說，這使得廠商出貨到歐洲市場，需要多花十多天的時間，成本也跟著增加，而且俄烏戰爭持續進行，美中關係愈演愈烈，都是導致成本上升的因素。可以看出，地緣政治所帶來的衝擊，不僅升高營運風險，也導致成本增加。

其次，關鍵原物料也將是2024年營運的風險之一，他說，2024年是許多國家的大選年，包括美國、印度與歐洲議會等，各國都要保護自己的經濟，因此，如何順利取得原物料，可能會遭受阻礙。例如印尼已經宣布禁止鎳出口，其他國家也跟著仿效。

第三，2024年的上半年還是高利率的環境，這代表著營運成本往上升，他說，貿聯的客戶，以前可以管理20個供應商，每一年對比一次，現在，客戶把供應商降到只剩下兩個，因為客戶已經無法管理了，供應商數量大幅減少，小廠的營運更艱難。

第四，ESG議題，也就是淨零碳排，鄧劍華說，供應商現在不是只管製造，而是要把製造的碳排放做到一定程度，客人才會跟供應商購買。

提供完整方案 滿足不同需求

過去在新冠肺炎疫情 期間，導致港口封港，或是塞船，現在是地緣政治所帶來的衝突，就忽然導致某些東西不能進口，或是不能向這個國家購買，這些都是未預期的風險。因此，當地供應將可以減少進口零件、縮短交期、減少碳足跡、減少海關流程，都將成為趨勢。

鄧劍華強調，現在歐美的大公司已經無法管理旗下這麼多供應商，以前是20家廠商供應5種東西，現在只要4家供應商，而且供應商不能只做連接器或是連接線，而是要像貿聯這樣，能提供完整解決方案，而且還要跨產業，也就是好幾個產業的產品都要會做，2024年對電子業來說，經營並不容易。

面對當地供應的趨勢，鄧劍華說，貿聯採取區域對區域的策略來因應。在疫情期間，擴增非中國大陸產能，是為了因應關稅的問題，現在擴增非大陸產能，是因為地緣政治因素，而且不能從大陸出貨，甚至也不能從台灣出貨。

同時，不同產業也會有不同需求，例如半導體與醫療產品，要求從馬來西亞出貨，家電產品要求從墨西哥 出貨。

現在許多台商紛紛到墨西哥設廠，鄧劍華說，此舉不僅會造成營業費用增加，如何管理「人」才是問題。以貿聯來說，全球超過30座工廠，遍及北美、歐洲、亞洲與中國大陸等，以貿聯這樣的規模，才能當地供應，並因應2024年艱困的經營環境。同時，貿聯的總部在美國加州，本來就已經是全球化的企業，對各國人才管理自有一套，才有能力採取區域對區域的策略，來因應上述各種營運風險。