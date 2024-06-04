第一化成董事長胡湘麒 減法經營創效益

第一化成董事長胡湘麒。(記者邱馨儀／攝影)

第一化成（IKKA）九年前為能率集團併購後，從小規模獲利持續成長，如今成為集團甚至是台灣許多汽車零組件前進大陸汽車供應鏈 的跳板。董事長胡湘麒說，第一化成採取的減法經營策略，他主導營運多年，人員只有減少，沒有增聘新員工，能率原本只派一人赴日，近期再多一位稽核人員，卻可以創造相當好的效益，是一個相當好的投資 案。

新廠落成 擴充產能

第一化成汽車事業的主要客戶為日本 住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake）電子煞車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。

近期第一化成名古屋新工廠落成，全力擴充產能並打造新能源車研發中心。IKKA在新廠落成啟用之後，供應愛信集團的電子手剎車（EPB）零件，可望在下半年量產挹注約2億日圓(約128萬美元)營收，未來二到三年後，年營收規模可增至15億日圓(約962萬美元)。

胡湘麒認為，要進入日本汽車供應鏈並不容易，透過併購第一化成，有效取得門票，如今日本豐田、本田、日產、馬自達等都是第一化成的重要客戶。

此外，像第一化成這樣的日本老牌公司，人才與技術條件都相當好，如今第一化成的二把手（技術長）在併購之前只是科長的頭銜，能率主導第一化成之後，釋放更大的發展空間，公司的獲利能快速成長，來自這些技術人才相當大幫助。

財務改善 體質提升

日本中型企業普遍都有資本額小、負債比高的問題，並不容易在日本的資本市場發展。透過集團的併購、強化赴台掛牌，可以有更好的發展。

胡湘麒說，當年併購第一化成時，這家公司雖然一直維持獲利，但獲利金額不大，甚至如今第一化成主要獲利來源的項目要投資2億餘日圓，以當時第一化成的財務狀況可能還要審慎評估，但因為能率集團投資，可以當下馬上決定，掌握到新的商機，也成為第一化成之後獲利成長的重要來源。

因為財務改善，體質提升，第一化成的新投資也更積極，名古屋新廠就是這樣的產物。

隨著電動車世代的來臨，5G及AI等車載系統發展日新月異，新車開發速度配合新的科技需求愈來愈快，因此為了貼近客戶需求，加快新車開發速度，在客戶協助下，新工廠有助於下游車廠可以隨時就近討論新車用零件之開發，以加速開發進程，也有利於拉近第一化成與下游客戶的緊密度。