大俠再出江湖 劉兆玄新小說 這次寫「台灣烏克蘭計畫」

劉兆玄(筆名上官鼎)發表新小說《台灣「烏克蘭計畫」》。(圖╱時報文化提供)

從俄烏戰爭開打以來，一直到日前賴清德 總統的就職演說，都把台灣的局勢類比於烏克蘭 。公職退休 後重拾昔日「上官鼎」小說創作生涯的前行政院長劉兆玄，近日完成最新作品《台灣「烏克蘭計畫」》，藉著環繞台灣所展開的政治攻防，與在檯面下的各國鬥爭及計謀盤算，看書中人物是否能從被國際權力運作攪亂的一池春水中，搶救台灣免於一場驚天陰謀與災難。

《台灣「烏克蘭計畫」》新書發表會上劉兆玄表示，寫這本小說的動機，是宣洩自己胸中的一口氣。他說，明眼人都知道，俄烏戰爭是一場代理人戰爭，美國在這場戰爭中付出的代價，是失去了道德制高點，國際影響力也受挫；各國都不免私下盤算，這次是烏克蘭，下一個輪到誰？台灣會成為下一個烏克蘭嗎？因此他以小說之筆取代說教，情節可能會讓讀者覺得似假還真，目的是傳達自己對台海情勢的看法及擔憂，期待透過本書引起一些思考。

作家羅智成表示，小說所敘述的故事相當貼合現實，其中的各國角力並非陰謀而是「陽謀」。作者上官鼎延續上一部小說《從台灣來》的人物架構，暗示著台灣的國際關係，正如主角之一葉運隆一樣，處在「匹夫無罪，懷璧其罪」的尷尬立場，也不斷對讀者提出警訊。

行政院前院長江宜樺分享感言時則說，將對時事、政治的觀察轉化為小說，相當不容易。他從本書文字中感受到劉兆玄過往擔任院長時代的諄諄話語，也不禁心情沉重，因為書中情節有些是正在發生的現實，「更引人深思的是，除了閱讀之外，我們還能夠做些什麼？」