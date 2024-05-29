天生只有左腿 小五生徐又立逆境好學又樂觀

高市左營區勝利國小五年級學生徐又立，出生時就沒有雙手，僅有左腿，寫作業是用僅剩的三隻腳趾頭夾筆書寫。(圖／高雄市教育局提供)

高雄市左營區勝利國小五年級學生徐又立，出生時就沒有雙手，僅有左腿，平時用單腳在校園行走，用胳臂與臉頰夾著湯匙吃飯，作業是用僅剩的三隻腳趾頭夾筆書寫，她仍努力向學，老師常拿她的作業本當範本，同學也向她請教課業，是師生眼中的「單腳天使」，她不畏身體殘缺、活出生命態度，獲選今年的總統教育獎。

徐又立是肢體重度障礙，上肢只有兩邊胳臂，下肢只有左腳且僅三根趾頭，右側沒有下肢與髖關節 ，她從幼兒園起學習生活自理，用兩隻胳臂夾水壺或水杯喝水，上學時用屁股滑行移動，即便上課維持坐姿聽課很吃力，還經常到醫院復健，但她幾乎不曾請假，平常喜歡舞蹈表演，也是班上的數學小老師。

徐又立在國小時開始學習用腳趾頭夾筆寫字，老師常拿她作業本當楷模，稱讚字體整齊，在校成績更不落人後，就連校慶運動會的大會舞也不缺席，今年參選自治小市長，以第三高 票當選副市長；她被老師形容是「單腳天使」，身體不便仍能保有樂觀個性，讓身邊的人都倍受激勵，是大家追求人生價值的生命導師。

她說，平常喜歡與同學一起唱流行歌曲，四年級時還曾跟班上兩名女同學組隊報名國小達人秀，下課認真練舞與討論姿勢和走位，最後表演獲五顆星滿分，她喜歡跟同學們一起努力爭取獎勵的感覺，未來想當醫生，幫助更多人。