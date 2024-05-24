360集團創始人周鴻禕 清楚定位 強化品牌力

360集團創始人周鴻禕。 (中新社)

中國大陸網路公司360公司創始人兼董事長周鴻禕因始終穿著紅衣而被稱為「紅衣大叔」，他近日因為要賣掉豪車邁巴赫改用大陸國產電動車上演「換車記」，因而成為大陸電動車圈「網紅」。不過，周鴻禕本業仍在網路科技，他一直以來推薦《定位》這本著作，並且成為定位理論的堅定擁護者。

切入網路安全領域

美國作者艾·里斯和傑克·特勞特1972年在雜誌專欄提出「定位」一詞，並圍繞該詞撰寫許多文章，累積下來而成「定位理論」。最後集結成冊為《定位》一書，並成為美國營銷管理學的聖經。

《定位》一書的出版背景是美國進入停滯性通膨的時代，當時美國產品產能過剩，另一方面，傳媒正蓬勃發展，電視、廣播、報紙、雜誌都有非常強的競爭力和市場，而各家產品要脫穎而出、獲得消費者青睞，就必須要仰賴正確的定位；《定位》一書理論便是，產品要在用戶心目中建立排他性的形象。

比如提到海倫仙度絲，想到的就是去頭皮屑，看到吉列就想到刮鬍刀等，這就是定位的力量。

周鴻禕在1998年創立北京3721科技公司，開創中文上網服務先河，並於1999年正式提供網絡實名中文上網服務，其提供「中文關鍵詞搜索」技術帶來的網站實名服務，覆蓋當時九成以上的大陸網路用戶，並占據中國付費搜索市場四成市場，居於絕對領先地位。

在這龐大用戶量下，搜索公司雅虎 在2004年1月出資1.2億美元購買了香港3721公司，而周鴻禕就擔任雅虎中國總裁，不過他在18個月後便離職成為天使投資 人，在2006年8月投資奇虎360公司，並出任奇虎360董事長，以主要產品「360安全衛士」，迅速成為大陸最大的網路安全供應商。

而在這些過程中，周鴻禕都運用「定位」理論。他在自傳《顛覆者》一書中提及，在雅虎公司那段期間，堅持要創造獨立的搜索品牌，為了避開跟百度、Google正面競爭，所以決定主打當時市場仍然薄弱的音樂MP3搜索，並命名「一搜」。

雖然後來離開雅虎，但他表示當時選擇獨立做搜索品牌依舊是正確決定。

而在360時期，周鴻禕選擇從安全下手，並祭出搶占市場的必殺技「免費」，讓360安全衛士成了電腦裝機的必備軟體。同時，周鴻禕善用定位理論，讓360和安全概念捆綁在一起。

研發AI 要愈做愈大

面對AI浪潮，作為科技人的周鴻禕自是不會錯過，他過去也多次提及要投入AI的研發。周鴻禕近期在中關村論壇「投資北京」大會上表示，大模型不是泡沫，將引領新一輪工業革命。

他認為，大模型有兩條路，一條是愈做愈專，另一條是愈做愈大。而360選擇後者，他基於自研通用大模型「360智腦」，陸續發布「360AI搜索」、「360AI瀏覽器」「360AI數字人平台」等AI產品。

不過，360也遭遇自身的挑戰。360的2023年財報顯示，該年度營收較2022年減少4.89%，淨虧損人民幣4.92億元，業績上看來未有進展。而周鴻禕如何憑藉其「定位」理論，帶領360在AI革命中找到品牌魅力，又或是在車圈中找到自身定位，都讓人拭目以待。