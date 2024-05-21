環境部政務次長施文真 推動碳費以理服人

學者出身的環境部政務次長施文真發揮所長，將過去在氣候變遷領域的研究與經驗逐步法制化。（本報資料照片）

在碳費收費三子法公布後，為了讓明年能順利申報繳納史上第一期碳費，台灣碳費審議即將進入深水區。學者出身的環境部政務次長施文真持續發揮所長，將過去在氣候變遷 領域的研究與經驗逐步法制化，創造經濟誘因、淨零轉型。

提出數據安撫焦慮

淨零碳排是全球最大的共識，主要國家也陸續進入碳有價時代。行政院環保署升格環境部之後，由施文真來主責〈氣候變遷法〉後續相關子法，也就是推動「碳費」法制作業。

施文真出身學界，台大法律系畢業後出國深造，取得英國倫敦大學亞非學院法學博士學位後，曾任職於東華大學環境政策研究所、政治大學國際經營與貿易學系，主要研究領域為國際環境法，是民間知名的氣候變遷專家，近年更是發表不少碳定價、碳邊境相關機制的期刊論文，甚至在「碳權」兩字出來之前，她已經對國際排放權有深入的研究。

作為推動台灣碳費制度的不二人選，施文真不放過任何一個對外說明碳費制度的機會，她親自主持大小會議，聆聽來自各界的意見。

在外界陷入碳焦慮，對政策任何風吹草動都相當緊張時，她也常會搖身一變，成為「施教授」，用不疾不徐的態度，提出相關科學數據來澄清、安撫產業與環保團體焦慮的心。

副首長的任務不只是要協調產業與民間團體，還要與各部會周旋，找到其中的折衷與溝通。氣候署官員透露，對外的溝通碳費制度、或是主持碳費相關子法會議，「她真的是靈魂人物」。

官員表示，施文真在進到環境部之前已經是氣候變遷領域的專家學者，進入公家部門後，在處理相關議題上可說是駕輕就熟，她用更好的高度，將體制外的經驗與實務帶入體制內來協調與實現，調和公私部門的理念，讓碳費制度的研議過程中更能符合各界的期待。

施文真在大小座談會上總是準備滿滿的資料，對她來說氣候變遷就是一門學問，不管是科學數據、或是國際資訊，都可以第一時間拿出最正確、最新的資料，以理性論述、堅定的態度來展開溝通。

談到外界對她在溝通碳費三子法草案時的理性好評，施文真先是大笑、謙虛地認為還在努力。

她說，碳費收費去年底公開架構後，陸續與民間團體召開三場座談會積極搜集意見，也與幾個主要產業公會、專家學者、經濟部等部會代表積極討論三項子法的雛形。

邁向碳有價新世代

施文真會議主持作風果斷，總是迅速提出科學論證、以理服人，她歸功於氣候變遷署的同仁，因為幕僚作業準備周全，且在會議過程中，包括氣候變遷署長蔡玲儀、副署長黃偉鳴等負責同仁都親自參與，因此當這些利害團體在會議中提出問題時，都有夥伴可以解答。

碳費三子法4月29日正式預告、碳費審議會也規畫在5月三度召開會議，如何在短時間內消弭產業與環保團體之間的歧見，解決產業需要更多緩衝、環團想要業者可以加速減排的衝突等，都是此刻的重大任務。

施文真認為，站在主管機關的角度，要從中協調出大家可能不是完全滿意、但是可以接受的制度，而且產業與環團目前已經有兩大共識，也就是希望碳費制度趕快上路、以及收費對象要有具體減量措施，希望在這共識下能順利往前推進，邁向台灣碳有價的新世代。