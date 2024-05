凱基投信投資長彭炫通 運轉逆思維突破盲點

凱基投信投資長彭炫通。(記者蘇健忠/攝影)

凱基投信投資 長彭炫通推薦《逆思維:華頓商學院最具影響力的教授,突破人生盲點的全局思考(Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know)》一書,並將其心得融入帶領投資團隊以及整體投資流程的規劃中,以期在團隊中打造出可不斷精進的學習環境,給予投資人最好的投資策略。

刺激思考 不斷精進

彭炫通指出,此書最大的重點在於如何刺激自己重新思考,從改變自身想法、到改變別人的想法,並增加工作團隊的學習能力等面向。而書中的第一個部分即是先針對自我學習提出觀點。他表示,其實學習過程中,需要一直去挑戰曾經學習到的東西,才能得到新的觀點與方式,並產生新的作法。

例如,凱基投信的投資團隊包含台股 、海外股票、債券 、多重資產等各式不同投資領域的專家,而由於每個人的專業背景不同,所運用的工具,以及對市場未來的觀點也不一樣,因此彭炫通致力於打造出一個不分職級、不分領域的環境,讓投資團隊的所有成員可以從各個角度腦力激盪,來進行投資決策的討論跟規劃。

書中第二部分則是針對在跟別人討論或是爭辯事情時,怎麼樣去改變彼此的想法。彭炫通舉例書中金句:「想要說服別人,要先讓別人『想要』被說服」。因此在討論過程當中,「聆聽」是很重要的能力,因為當對方覺得你聽到他的想法了,就比較會放下心防,較願意換個角度去接受你的想法。

彭炫通表示,若是團隊處於互相學習、討論的環境,也較能減少彼此看市場的盲點,有助投資看法更全面。

凱基投信投資團隊的共同信念是持續透過升級進化的投資策略,為投資人建構豐盛未來的投資藍圖。因此在持續變化的市場當中,每個人皆需要在團隊中不斷地與彼此論證,反覆思考自己原先的看法並持續精進投資流程。

累積經驗 腦力激盪

書中第三個部分在於探討如何於團體中創造可不斷精進的文化,無論是在組織的運作、或團隊整體的文化中,如何創造出一個能讓彼此有信賴感,一起學習及解決問題的環境,或是指出一些大家習以為常的方式其背後所忽略的問題,來加以改善並優化,也是重要課題。

彭炫通列舉書中案例,比較兩個不同運作方式的團隊可發現,對事不對人且專注於解決問題的團隊成就較高;糾結於與團隊夥伴的爭執,對於解決問題沒有任何幫助。唯有透過不同的觀點,一同思考已知或未來可能會遇到的問題,才會更周全。

此外,不同領域的經理人通常專注於自己熟悉的領域,有時會因此出現一些思維盲點,比如看不到既有投資標的已經產生基本面的改變,或是忽略其他應該注意的變數,這就是書中點出的「過度自信」。

除了上述提到的不同領域腦力激盪的質化投資流程之外,凱基投信也具有量化機制,可同時根據歷史數據與當前的市場狀況,來修正並精進投資策略,幫投資人創造豐盛的未來。

最後,彭炫通也指出「歷史資料雖然是很好的借鏡,但是過去畢竟還是所有千萬種可能路徑中的其中一條而已。」因此,我們需要去推敲理解過去事件的發生,與資產價格走勢的相關性,唯有透過投資團隊不斷的學習與經驗的累積,才能更有效地運用歷史資料來幫投資人創造最大的價值。