午洋董事長楊錫濸 掀永續時尚陳列革命

午洋董事長楊錫濸。（記者蘇健忠／攝影）

1980年成立的午洋企業原本是純貿易商，主要營業項目是外銷太陽眼鏡商品及服飾店鋪陳列架道具商品，而後成立自己生產設計行銷團隊與電商 品牌，轉型為道具生產商，客戶有美系時尚品牌、快時尚、國際瑜伽品牌；近年再度轉型為引領永續時尚的陳列循環經濟先鋒，將廢衣物回收再生為纖維母料等，重現使用價值。

1950年出生、現年75歲的午洋董事長楊錫濸，是台灣經濟起飛的第一代中小企業創業老闆。楊錫濸透露，當年少尉退伍後，一個人帶著存下來的4600元台幣（約143美元）北上創業，當時剛好遇到石油危機，先後寄了100封求職信，當時共有3000人應徵長榮海運、僅錄取九人，很幸運地錄取後，因為要去南韓當船公司代表，卻不能帶家屬同去，只好另尋出路。

在重新找工作的時候，因為親戚是開眼鏡行，加上對於貿易代理也有所接觸，就創業從外銷太陽眼鏡做起，然後逐漸擴展到五金配件雜貨禮贈品等一般開店所需，後來才延伸到道具等，當時客戶以歐美、英、日、澳為主。

創業美好年代 拚3個20年榮景

楊錫濸表示，1980年到2000年期間，台灣商人提著一個皮箱走遍全世界，也是傳統產業、OEM、三角貿易興起的時代，可說台灣經濟起飛、貿易生意發展的黃金年代，當時摸索各種商機，以企業對企業（B2B）模式提供銷售服務，90年代後期在香港設立第一個海外據點，為日後企業擴展打下基礎，這時期也是午洋起飛的第一個20年。

第二個20年在千禧年後，午洋迎接快時尚的爆炸性成長。配合客戶全球擴點展店計畫，午洋的工作型態逐漸由承接海外五金設備中盤商的代工訂單，轉向提供終端服飾品牌的客製化服務。

楊錫濸指出，不論是出現在百貨專櫃、品牌旗艦店裡的賣場及櫥窗空間，午洋銷售：人台、貨架、衣架、中島家具、陳列櫃、收銀台等等商業空間道具，這些產品的外觀結構設計與生產品保管理、庫存管理、以及整合工作都交由午洋負責包辦。

同一時期台北總部成立產品工程團隊，彰化設立金屬品加工產線，中國昆山設立品保單位，新加坡設立行銷據點，全球布局，確保服務品質。

2019年，楊錫濸認為全球ESG趨勢不可擋，開始著手研究永續循環經濟議題的對策。他表示，初期動機單純是想避免落入削價競爭的輪迴，主動開拓一條差異化的環保產品線。

瞄準循環經濟 燒錢研發不手軟

為此公司新設環保部門，委任產品設計與工程團隊成員加入新團隊，對外聘請材料科學界相關專業的顧問給予建議，共同尋找合適的提案。在銷售中的各類產品中選出使用量大，易於推廣的品項，評估之後，便將衣架這個十分普遍的產品作為研發起點。

該團隊開始在市面上找尋回收材料，例如FPC回收植物纖維塑料。來自農業廢棄物的稻殼纖維屬生質材料，處理需要烘乾去除水分，射出機台料管要修改纖維料能通過的管徑，並不斷測試產品加工溫度與時間，避免產品表面燒焦及結構斷裂，最後成功製作出衣架、太陽眼鏡鏡框、花盆等樣品，並於2020年3月的德國杜賽道夫店鋪設備展EUROSHOP發表。

隨著新冠疫情 全球爆發，各國關閉國境、封城、封村，實體商家生意一落千丈，許多連鎖店的開店計畫延遲、停擺甚至關閉。參展無法達成預期回報，迫使午洋調整生存策略，在出口貿易活動停滯時期轉向推廣內銷環保商品，在同年下旬創立自有環保品牌「裡.外」，透過電商平台販售已經測試成功的稻殼衣架及咖啡渣衣架產品，並向一般消費者溝通環保理念，維持研發能量。

楊錫濸坦言，疫情這三年不光是沒有生意、收入受到衝擊，同時還要進行研發，可說一根蠟燭兩頭燒，前後賣了兩棟房子，賠得很慘。

但在服飾品牌店鋪道具供應產業中找尋環保解決方案，積極投入再生纖維再製品的製程與各項環保產品開發，直到2023年研發出回收纖維母粒再製技術及再生纖維板生產技術，獲得突破性成果，在邁入第三個20年之際，看到陽光般的將來。

挺過淋巴癌 他活得更精采

「不過人生很荒謬」，楊錫濸透露，2013年是公司生意最好的時候，因為出現吞嚥困難的症狀，去醫院檢查，卻被通知罹患淋巴癌，經過六次化療、九次標靶治療，接過二次病危通知，但還是照常進公司上班，幾乎沒有人知道。」

有一次去日本 出差，皮箱內滿滿都是藥，過海關時，因為血管內都是顯影劑，而被關員叫住，當問明原委時，對方不斷地鞠躬道歉。

當時曾不斷問，自己不抽菸、不喝酒，也沒有從事無良事業，為何是我（罹癌）？但人生很荒謬，我還在，但當時的醫生已經走了，楊錫濸直言，「人生無常，要活得精采，抓住當下，讓每一刻都活得燦爛。」他表示，現在恨不得天一亮，就趕快工作，還要鍛鍊身體，因為身體健康很重要，才能夠抓住每一分每一秒，更要時時正面思考、樂觀看待每件事物。

不過，楊錫濸直言，不同世代對於工作職場的觀念讓他印象深刻。

回想當初創業之初，還有出社會找工作時，以前老闆要求員工工作要Working hard，現在年輕人工作講求Working smart，現在當老闆要與時俱進。

握兩大密技 公司華麗轉身

午洋過去因為是貿易商起家，技術含量不高，2019年決定朝綠色永續發展時，楊錫濸認為必須掌握技術，為此還曾一度被騙了300多萬元，後來找到工研院，決定往回收衣的纖維發展。

楊錫濸指出，午洋環保事業團隊共研發兩項將回收纖維轉化成產品加工原料的技術，第一種是纖維母粒煉成製造技術，第二種是再生纖維板製造技術，成為公司跨足ESG轉型的重要關鍵。

纖維母粒是適用塑膠產品製程的原料前身。把母粒當作基底成分添加原生或再生塑膠粒及加工助劑以適當比例及條件共混形成共混物後造粒做成可直接上機台加工的再生纖維複合材料粒子。

新的再生纖維複合粒子特點在於最大程度利用不同來源的回收纖維料，不論是天然的棉、麻纖維或是人造纖維都有機會直接合併製成新的材料原粒。

另一種材料是再生纖維板，則是直接把經過粉碎的各類纖維碎片混和樹脂作成混和漿體，透過熱壓機台與模具如同調理鬆餅一般壓製成整片的板材。

再生纖維板的優點就是可以更高含量的去化既有的纖維材料，產出含60%以上回收纖維的產品，其板材表面忠實呈現紡織品本身的顏色與斑點分布紋理，視覺效果近似於磨石子面材和人造石材，加工物性接近木材板，配合木工工藝，可加工做成收納櫃層板，牆面地面裝飾板，桌椅家具與其他日常用品等。

楊錫濸表示，在廢棄織物回收這塊，雖然在歐洲、日本目前已找得到類似的材料技術，但是先行者廠商數量不多，尤其是紡織、石化材料、農業等各種產業，其實各自有不同的特性的質感與應用，而午洋長時間跟國際服飾品牌大廠合作，彼此熟悉，這也是另一大優勢。

此外，現行所有環保回收材料的共通問題，在於回收再製成本與售價都比原生塑膠正料來得高，如何說服消費者真心願意使用回收材料產品是很大的挑戰。