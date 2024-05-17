偉康科技董座連泓鈞 驅動數據賦能變現力

偉康科技董事長連泓鈞。 (本報資料照片)

生成式AI 時代來臨，企業數位轉型過程中不可或缺的是數據運用與資安 防護的重要性。偉康科技成立於1998年，至今25餘年，一路以來專注在軟體的發展與投入，近年著重在數位身分與智能決策的軟體發展，成為眾多金融業、政府、製造等產業，走在時代浪潮上背後的助力。

攜手夥伴 從雙贏創三贏

以軟體技術顧問起家，偉康董事長連泓鈞在台灣高科技產業蓬勃發展的年代，看中數位轉型的發展趨勢與市場規模，透過智慧資安與智能決策雙引擎，驅動創新產品服務，協助各產業做數位轉型，快速建立數位全通路服務。

連泓鈞表示，AI浪潮快速崛起，偉康協助客戶在導入創新應用的同時，注重資安防護，推出「數位身分解決方案」，基於國際FIDO標準的OETH 雲端 身分認證SaaS服務，以及視訊核身平台等，協助企業客戶應用在人員管理資安管控、遠距工作等場景；OETH One零信任解決方案則協助智慧工廠從網路層落實最安全且高度治理的資安控管。

不僅資安領域的耕耘，偉康除憑藉提供強大數據產品服務外，更致力於奠基客戶AI領域的創新運用，攜手國際各大軟體原廠合作，協助客戶建立數據中台、運營戰情室等平台，解決資料孤島問題。提供智慧工廠做到即時監控，協助企業製造產線與營運資料，達到迅速分析與決策，讓數據發揮極致價值，實現數據賦能變現力。

連泓鈞分享，自身所秉持的「聚焦Ｘ規模化」經營理念，並且從內部建立學習型的彈性組織，透過迭代開發、甚至基於原有產品推出新產品，讓產品隨時做好因應的準備，創造可能性與極大化。

而面對廣大市場，光靠偉康自己的力量有限，更需要合作夥伴的支援，因此團隊也針對夥伴合作關係建立「從雙贏創造三贏」的合作理念，包含供應商、國際策略結盟等，在生態系中分工合作，不管是產品技術層面或業務層面，都是互相支援。並且透過合作夥伴的洞察，更加了解客戶需求，並互相分享資源，讓客戶與合作夥伴的生態系無限正向循環，得以在產業、景氣變動之下，合力創造佳績。

連泓鈞坦言，自己始終相信「Impossible就是I'm Possible」，把不可能變可能，鼓勵同仁只要團隊合作，齊心朝向目標，沒有做不到，只有想不到。以公司上櫃為例，偉康從目標設定開始只花三年時間就成功IPO，其中，他對於過程中每一項準備都煞費苦心，從準備時程開始，一步一步透過內部流程優化、建立起內部稽核與控制，健全堅實的營運制度，強化公司治理。

從上到下 播種經營思維

連泓鈞表示，團隊成功背後，需要的是持續與內部溝通，為每個人種下經營思維，從技術到管理部門、從基層到主管階級，各部門一起合作，貫穿「今天就一起更好，Together Smarter」的企業文化，才能如此順利在時間內達成目標，創下偉康重大的里程碑。

不僅如此，為因應疫情期間快速變遷的軟體發展趨勢，偉康設立團隊共同目標將FIDO解決方案SaaS化，在短時間內迅速回應市場需求，打造偉康第一項躋身國際的台灣資安產品。展望未來，連泓鈞表示，如今公司已經攜手合作夥伴走向印度市場，預計下一步將持續與不同專業領域的夥伴策略結盟，達成三贏局面，攜手邁向國際拓展海外市場。