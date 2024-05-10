落實簡單生活 譚敦慈：沒需要 贈品也不拿

繼推廣無毒生活後，譚敦慈也倡導「獨立活」理念，及早準備、做好獨老規畫，只有準備好的時候才能帶來最大的安全感。（記者王聰賢／攝影）

永續其實可以從生活做起，有「無毒教母」之稱的資深護理師譚敦慈認為：「從需要做起，有需要才拿，透過健康的簡單生活，培養良好的飲食與運動習慣，就能達成養生目標；減少塑膠使用量對環境友善，是每個人都可以做到的事，每天力行這些小事，慢慢養成習慣，大家不要忽略自己減塑的力量，每個人一點一滴的減少，集結起來的力量可以很大。」

注意塑化劑 少用塑膠袋

譚敦慈指出，「我生活的宗旨就是『不麻煩』。例如家電的氣炸鍋、麵包機，用完之後就束之高閣，最後這些家電就成為存放的垃圾，丟不丟都兩難。」其次，譚敦慈買蔬菜時不因為便宜多買、也不拿贈品，只要是用不到的就不拿；如果遇到親戚送來的水果必須存放，她建議不要存放超過一個禮拜的量，適時地維持好家中足夠的庫存就好，囤放太多的東西就會需要整理，也會失去簡單的意義。

針對衣的部分，譚敦慈表示，因應上班、錄影、演講、爬山常有不同場合需要出席，她直言自己做不到極簡，但會以務實方式執行，「我不喜歡衣服花花綠綠，最多的顏色就是白色、藍色，最重視衣服是否耐洗。」譚敦慈買衣服的第一優先選擇就是要能下水洗，其次顏色要單一，至少要能穿個幾年以上，否則不環保。

談到減塑與永續，一般家庭可以做到的減塑，最常見的就是保鮮膜與塑膠袋，保鮮膜當中含有很多塑化劑，使用時最好不要接觸食物，塑膠袋建議大家用購物袋或者紙箱來替代。除了餐具造成的塑化劑外，還有香水所使用的定香劑也是塑化劑，減少塑膠使用不只關於永續，更關乎健康。

倡導獨立活 準備後半生

繼推廣無毒生活後，近期她也倡導「獨立活」，譚敦慈表示，及早準備、做好獨老規畫是非常重要的，「你既然預知你會老，你就要預備這些東西」，也只有準備好的時候才能帶來最大的安全感。第一就是金錢，很多人沒有在自己年輕時存下養老金，等老了再跟子女要錢，這樣很容易造成親情問題。此外，她認為錢太多也很麻煩，對孩子很難以做到公平，她說：「以我自己為例，我寧願留給小孩技能、從小培養他們，剩下的錢自己花，以後全捐出去。」

第二，要顧好肌肉力量，養成定期運動的習慣，才不會老了造成肌少症，只能坐輪椅或躺在床上。第三，要維持體面，老人家也要化妝，訓練手讓自己不會失智。