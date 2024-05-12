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當樂觀主義者 朱平：漣漪人 影響更多人

劉小川
朱平在36年前，即提倡永續結合營利，開創營利型的社會企業。（圖／朱平提供）
朱平在36年前，即提倡永續結合營利，開創營利型的社會企業。（圖／朱平提供）

在台東都蘭的梯田農場中，一頭略為花白的朱平，穿梭在農田與作物中，回歸地方與土地，朱平在這片稱為「非零農場」中，實踐著自己的永續生活。身為AVEDA肯夢創辦人、同時創立漣漪人文化基金會，到現在多數時間生活在台東都蘭的朱平，回想36年前，當大家都還不認識永續時，他即提倡結合永續與營利，可說是相關議題的先驅者。

簡單才自由 生活純淨化

「永續」成為現在各界討論的主旋律，但朱平創業之初，當時大眾對永續的想像仍匱乏，他以「樂觀主義者」立志，開創了營利型的社會企業，帶入公平交易、永續製造、節能減碳等議題的多元品牌，從肯邦到肯夢（AVEDA），再到台東的「非零農場」。

回望這段，朱平說：「我是一個簡單的生意人，一個專注在生生不息、有生命意義的人。當初接觸到的理念主要是『環保』、『自然生活』、『純淨生活』。」1989年在花蓮的「鹽寮淨土」生活時，認識區紀復先生，「他提倡『簡單才會自由』，這啟發了我，該如何將自己的生活簡單化、純淨化，這就是環保、有意義、對萬物有愛的生活」。

後來，AVEDA從1999年在每年4月發起地球月活動，近期更將關注議題放在純淨水資源，而AVEDA自2021年起，所有產品成分為100%純素，也持續與產源明確且符合公平永續標準的原料供應商、契作農場合作，對應到現在的永續浪潮，幾乎完全符合。

真正的永續 從自己開始

36年前從創業起始，便讓永續與商業結合，朱平笑說，「永遠都覺得自己是個生命的學生」，同時他也認為自己是初學者，永續相關議題涵蓋很廣，需要持續探索與學習。

雖然致力於永續推動，但朱平強調，「每個人都有不同選擇，不用評斷誰比較環保或永續」，因為真正的永續得要「從自己開始」，已經75歲的朱平，逐漸脫離企業的經營管理，他現在定義自己是「漣漪人」，希望找到更多準備好的人，慢慢擴大漣漪，如果每個人都可以成為產生漣漪的小石頭，那就會影響更多人。

愈來愈多人重視永續，朱平觀察，「大部分是從恐懼開始，譬如海平面上升、空氣污染等」，雖然有效，但久了會讓人麻木，因此朱平認為永續議題要能夠持續影響別人，需要用「樂觀」影響別人，把永續作為當成是「樂觀、快樂」的事情。

永續的議題中，大家常說3個R，包括「減少（reduce）」、「重複使用（reuse）」、「循環使用（recycle）」，朱平表示，「減少使用是最重要的，而一個好的產品也很重要，譬如一個工匠用心製作的精品，它可以使用許久、甚至傳承，就是一個環保的概念。」

面對台灣永續浪潮的未來，朱平期待「大家只要相信樂觀主義是可以學習的，無論是環保、永續、對人善良，只要大家願意起心動念去做，無論什麼樣的年齡，都可以從自己做起，能夠做的小事情，累積起來就是永續。」

朱平認為要把永續當成是「樂觀、快樂、自己喜歡做，而不是不得不做的事情」。（圖／朱...
朱平認為要把永續當成是「樂觀、快樂、自己喜歡做，而不是不得不做的事情」。（圖／朱平提供）

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