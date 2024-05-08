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67歲電競玩家 張順帆用努力累積實力

蘇湘雲
在電競比賽中，張順帆（左）專注於突破難關，思考致勝策略。（圖／弘道老人福利基金會提供）
在電競比賽中，張順帆（左）專注於突破難關，思考致勝策略。（圖／弘道老人福利基金會提供）

「十年前，醫師說我有小腦動脈栓塞，小腦細胞每三秒就死掉一顆。」67歲的電競玩家張順帆三年前參加「不老電競大賽」，四歲時罹患小兒麻痺症的他，走路需依賴拐杖，但在電競場上足智多謀，加上深厚的對戰實力與隨時支援隊友的熱血義氣，讓他贏得許多隊友的尊重與信任。

大約十年前，醫師診斷張順帆有小腦動脈栓塞，他問：「我存活勝算有多少？」醫師回覆：「根據過去經驗，最長生命年限為七年。」

他自問：「難道我的人生就只能這樣了嗎？」平常不輕易認輸、示弱的他，眼淚不禁流了下來。他後來打起精神，持續用藥，把所有注意力集中於電競，至今歷經十年，他認為，「一切都是奇蹟！」

張順帆過去擔任主管職，50歲提早退休，因工作、生活變化走向人生低谷，開始進入電玩世界。三年前，他看到弘道老人福利基金會招募電競選手，報名截止日最後一天加入，遊戲以「英雄聯盟」為主軸，並接受特訓。

「剛開始，一直打不好，就一直被罵，我就是不服輸，一定要贏得比賽！」張順帆對每個遊戲角色做功課，目前至少有166個角色在他手上，遇到低潮、瓶頸，他咬緊牙關，精進實力，即使因小腦動脈栓塞導致頭暈，甚至暈到想撞牆，他還是耐心等症狀緩解，休息後，又繼續投入電競戰場。

經過將近一年思考、苦練，張順帆對戰實力突飛猛進，連電競資歷七、八年的玩家，也不見得可以贏他，他說，這也代表他的方法很有效率，家人、隊友間的噓寒問暖，更讓他的心也溫暖了起來。張順帆希望可以把這套訓練方法分享給更多人，期待大家都能享受遊戲所帶來的樂趣與成就感。

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