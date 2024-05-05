王碧瑩「快思慢想」 做出理性判斷

《快思慢想》書封。(天下文化／出版)

安聯投信產品首席執行副總裁王碧瑩推薦《快思慢想》一書，長年主要負責產品策略發展與產品投資 諮詢的她，一方面協助公司架構產品線、思考如何抓住趨勢，又得兼顧台灣客戶在地需求，而這本書可以幫助投資人反思自我的思考系統，當面臨投資決策時，能做出理性的判斷。

兩面思考 避免偏見跟風

《快思慢想》的作者諾貝爾 經濟學家、行為經濟學大師丹尼爾康納曼博士 （Daniel Kahneman）今年3月27日辭世，享壽90歲。王碧瑩分享，丹尼爾康納曼博士所帶領的行為經濟學派，對於剖析人類決策與市場投資行為有著巨大影響，為了緬懷這位經濟大師，近日她再次將此名作重讀一次，也對近日台灣所興起的ETF熱潮，有更深一層的理解。

今年來，全球市場通膨壓力出現緩和、美利率政策有望轉向降息 ，加上去全球化所帶來的趨勢發展。在AI、半導體等創新需求挹注下，整體基本面走向復甦，市場信心也如同春暖花開般，在資金快速輪動下，股市交投熱度明顯增溫，由擔心經濟硬著陸、軟著陸，到可能不著陸，更讓許多市場紛紛創下新高。

王碧瑩在經營管理上，習慣從兩個面向思考，一是善用集團全球布局優勢，適時引進好的策略；二是針對台灣客戶在地化需求去設計。股市走勢總是跑在基本面之前，在資金力道驅動下，有時候行情來得快又急，很多投資行為或現象經常令人難以解釋。

王碧瑩表示，康納曼博士在書中提出幾個人類思考的特性，包括兩種思考系統（本能反應與理性思考）、捷徑與偏見、過度自信、選擇與兩個自我等，並摘要其中幾個特性，可做為檢視對於投資行為的影響。

她指出，人類存有兩種思考系統，系統一是直覺、本能反應，系統二是邏輯、理性思考。兩套系統各有作用與優勢，其中，本能反應強調的是「快」，但因為思考粗略，所以常常「不準」；系統二的理性思考是經過分析來做出判斷，但問題在於「懶惰」，因為邏輯思考需要耗費精神，人們經常會自然跳過，導致過度依賴直覺。

王碧瑩認為，該思考系統剛好解釋在投資行為上，為什麼人們容易聽信名牌、跟風追漲，等到瘋狂湧進申購後，才發現自己原本認知可能是錯的；例如ETF不會永遠上漲、配息率不是固定的、配完息也不保證一定會填息等。

選擇迷思 解讀投資行為

再者，康納曼博士在書中提到「選擇迷思」。她舉例，譬如人類天生喜歡確定的報酬、討厭確定的損失，足以解釋近期打著高股息、高配息旗幟的ETF為何大受投資人喜愛；因為在投資人的認知中，「配息」屬於確定報酬；反之，當面臨停損決定時，因為虧損是確定的，因此總讓人難以下手。

另外一方面，王碧瑩特別點出，書中有一句經典名言「我們會對顯而易見的東西看不見，而且我們看不見自己的看不見」。反映我們在決策過程中，會不自覺過濾掉自己覺得無用，又或是不想用的資訊，並且對自我決策顯得過度自信。因此，面對人類與生俱來思考的系統，也讓她再次思考，在投資上該如何克服這些人性的弱點，強化優勢呢？

提及市場的跟風追漲現象，王碧瑩認為，從投資的角度來看，跟著資金的趨勢走並沒有錯，所以她並不完全認同「人多的地方不要去 」這句話。她解釋，因為資金可以帶動趨勢，趨勢可以創造機會，因此在進行投資分析時，資金動能（Ｍomentum）是很重要的因子，但要留意不要盲目跟隨資金，而是要清楚資金要往哪裡去？更重要的是為何要往那裡去？同樣地，在面對高配息吸引力與停損的難題時，又該如何做出正確的判斷呢？

王碧瑩引用書中的建議，指出適時誘發大腦中的「理性思考系統」，可以幫助進行投資上的判斷，但究竟該如何才能夠啟動理性思考系統？

做法其實很簡單，只要在投資前試著反問自己幾個問題：這個產品在投資什麼？產品投資目標是什麼？自己的投資目標又是什麼？