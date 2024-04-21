德對漢學興趣降 德漢學家顧彬：難左右大局 做好分內事

德國知名漢學家顧彬坦承德國對於中文、漢學興趣在下降。記者黃雅慧／攝影

近期世界多地舉辦國際中文日推廣活動，不過德國 知名漢學家顧彬20日在上海春天詩歌節會後受訪指出，他坦承德國對於中國文學、漢學的興趣確實在下降。「但不論大家看不看，我們就是準備好」。他也說，只要有台灣有人邀請，他就會到台灣交流。

顧彬為德國著名學者、詩人、翻譯家，也是當今歐洲乃至世界範圍內最著名的漢學家之一。他對於中國文化有著數十年的研究經驗，包括中國語言文學、中國哲學、中國思想史、中國文化史等，皆有豐碩的研究成果。現任波恩大學終身教授、博士生導師、上外國際文化交流學院特聘教授。

顧彬表示，中國走上經濟之路發展快速，因此有不少德國研究者從文學轉向經濟，目前德國公立大學，連一個研究中國當代文學的學者都沒有，但大學外語有不少譯者，就如他自身是波恩大學的教授，但並非跟過去一樣固定在那邊，大部分時間都是在中國教書。

顧彬提醒在談到「西方」對於中國文學文化的議題要謹慎以對，畢竟西方國家狀況不同，像美國、法國與德國情況完全不一樣，所以應該仔細看，重要的作家或作品肯定會有譯本。比如美國不重視翻譯工作，德國、奧地利與瑞士譯者少，但都重視譯者。

顧彬說，他常跟台灣作家合作，但2020年新冠疫情 爆發後沒辦法到台北跟朋友見面，他翻譯、介紹的內容不少，也請他們到德國參加詩歌節或文學節，包括引介過鄭愁予、羅智成等詩人。顧彬提到，因為有不少人覺得他是「大陸派」，他也不明白什麼意思，因此不想跟他合作。「目前情況是複雜的，應該冷靜，沒有別的辦法。」

對於德國學生與中國學生不同，顧彬說，他學生大部分是中國人，他覺得中國學生很拚命，基本上四、五年能讀完博士，但是德國學生生活太舒服，德國因為允許邊工作邊寫博士論文，所以有的人得等到50歲、60歲、70歲才寫完。

至於在中國教書是否有言論限制？顧彬表示，他想說什麼就說什麼，目前沒有官方抓他錯誤。「對我來說，我是自由的，別人可能覺得我不是自由的，但這是他們的觀點」。