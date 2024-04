富邦金控曾銘宗 釐清目的獲利 擦亮ESG

富邦金副董事長曾銘宗。(本報系資料庫)

富邦金控副董事長曾銘宗推薦《目的與獲利》Purpose + Profit:How Business Can Lift Up the World一書,作者是哈佛商學院終身教授George Serafeim,這本書的主要結論是:公司的公共目的 (ESG)與獲利可結合並存,創新卓越永續。

曾銘宗表示,ESG歷經多年來推動,在國際上成為公司治理最重要的主流及重要趨勢,在2050年淨零排放總體環境下,更凸顯其重要性及急迫性。

公司在推動ESG的過程中,一直存有一個重大的問題,推動ESG到底能不能提高公司的競爭力?

依據作者過去十年研究結果來看,重視ESG的公司,每年股票報酬率會比競爭對手高出3%,例如,新冠疫情 期間,以實際行動保護客戶、員工及供應商的公司,在美國2020年3月股價大跌的一個月內,其股價表現高出同業2%。充分顯示ESG可以提高競爭力,財務績效也會超越競爭對手。

曾銘宗強調書中六大關鍵理念:

一、 我們對企業目的的看法已經改變,過去是以營利為目的,現在則是重視獲利也兼顧ESG公共利益。

二、員工、顧客及投資 人有新的期望,希望企業在ESG扮演更重要的角色。

三、公司創造優勢的策略,企業透過那些策略創造差異化,取得競爭優勢。

四、投資人驅動改革,法人落實責任投資原則,散戶也愈來愈重視責任投資,驅動創新改革。

五、把焦點放在永續經營,會對企業產生巨大的正面效益。

六、我們如何利用這些理念,促進社會及公司的永續。

發揮策略優勢

公司如何創造優勢的策略?曾銘宗認為,書中作者也提出六大策略,基本上具體可行。

首先、新模型與/或新市場:透過環保或具有社會責任的產品與計畫增加營收,通常是針對新市場,因為新做法將讓企業確立在市場上領導地位。

其次、業務轉型:讓偏離企業目的與獲利的既有業務進行轉型,推出不同類型的產品或服務,以兼顧企業目的與獲利。

第三、單一業務調整:從新的環境或社會考 量,發展出新模式,並以新模式為基礎,開創全新的業務。

第四、替代品:產品因為符合ESG議題強化競爭力,而取代其他公司的產品,增加營收並擴展業務。

第五、營運效率:減少公司環境足跡,或其他ESG核心措施,能為公司節省成本,進而提高資本報酬率。

第六、看見價值:在業界跟隨ESG領導企業,取得領導企業肯定,增加市場評價,提升競爭優勢。

曾銘宗說明,公司達成永續創新的三個階段,分別是依從執行、營運效率、成長創新。第一個階段依從執行,也就是把ESG執行項目列成檢查表,逐步推動行銷,以營造企業形象。

進入第二階段是營運效率,公司發現容易實現的目標,例如減少碳排放或是強化社區關係等,取得競爭優勢都是短暫有效,因此執行上須追求營運效率。

到了第三階段的重要工作是成長創新,公司不只要改變一些行為,要開發新的核心能力,更要推動公司創新轉型,追求卓越永續。

曾銘宗最後指出,《目的與獲利》一書是寫給企業家、年輕專業人士、中階幹部、資深主管及投資人,所有人均具有社會影響力,ESG相關議題與每個人息息相關,每個個人都是當事人,大家一起努力推動ESG,讓每位個人事業上更有成就,企業更為卓越,社會、國家及環境也會更美好永續。