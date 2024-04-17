富邦金控曾銘宗 釐清目的獲利 擦亮ESG

富邦金副董事長曾銘宗。（本報系資料庫）

富邦金控副董事長曾銘宗推薦《目的與獲利》Purpose + Profit：How Business Can Lift Up the World一書，作者是哈佛商學院終身教授George Serafeim，這本書的主要結論是：公司的公共目的 （ESG）與獲利可結合並存，創新卓越永續。

曾銘宗表示，ESG歷經多年來推動，在國際上成為公司治理最重要的主流及重要趨勢，在2050年淨零排放總體環境下，更凸顯其重要性及急迫性。

公司在推動ESG的過程中，一直存有一個重大的問題，推動ESG到底能不能提高公司的競爭力？

依據作者過去十年研究結果來看，重視ESG的公司，每年股票報酬率會比競爭對手高出3%，例如，新冠疫情 期間，以實際行動保護客戶、員工及供應商的公司，在美國2020年3月股價大跌的一個月內，其股價表現高出同業2%。充分顯示ESG可以提高競爭力，財務績效也會超越競爭對手。

曾銘宗強調書中六大關鍵理念：

一、 我們對企業目的的看法已經改變，過去是以營利為目的，現在則是重視獲利也兼顧ESG公共利益。

二、員工、顧客及投資 人有新的期望，希望企業在ESG扮演更重要的角色。

三、公司創造優勢的策略，企業透過那些策略創造差異化，取得競爭優勢。

四、投資人驅動改革，法人落實責任投資原則，散戶也愈來愈重視責任投資，驅動創新改革。

五、把焦點放在永續經營，會對企業產生巨大的正面效益。

六、我們如何利用這些理念，促進社會及公司的永續。

發揮策略優勢

公司如何創造優勢的策略？曾銘宗認為，書中作者也提出六大策略，基本上具體可行。

首先、新模型與／或新市場：透過環保或具有社會責任的產品與計畫增加營收，通常是針對新市場，因為新做法將讓企業確立在市場上領導地位。

其次、業務轉型：讓偏離企業目的與獲利的既有業務進行轉型，推出不同類型的產品或服務，以兼顧企業目的與獲利。

第三、單一業務調整：從新的環境或社會考 量，發展出新模式，並以新模式為基礎，開創全新的業務。

第四、替代品：產品因為符合ESG議題強化競爭力，而取代其他公司的產品，增加營收並擴展業務。

第五、營運效率：減少公司環境足跡，或其他ESG核心措施，能為公司節省成本，進而提高資本報酬率。

第六、看見價值：在業界跟隨ESG領導企業，取得領導企業肯定，增加市場評價，提升競爭優勢。

曾銘宗說明，公司達成永續創新的三個階段，分別是依從執行、營運效率、成長創新。第一個階段依從執行，也就是把ESG執行項目列成檢查表，逐步推動行銷，以營造企業形象。

進入第二階段是營運效率，公司發現容易實現的目標，例如減少碳排放或是強化社區關係等，取得競爭優勢都是短暫有效，因此執行上須追求營運效率。

到了第三階段的重要工作是成長創新，公司不只要改變一些行為，要開發新的核心能力，更要推動公司創新轉型，追求卓越永續。

曾銘宗最後指出，《目的與獲利》一書是寫給企業家、年輕專業人士、中階幹部、資深主管及投資人，所有人均具有社會影響力，ESG相關議題與每個人息息相關，每個個人都是當事人，大家一起努力推動ESG，讓每位個人事業上更有成就，企業更為卓越，社會、國家及環境也會更美好永續。