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提升民眾幸福感 張麗善深入地方 傾聽民意

記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善。(圖／雲林縣政府提供)
雲林縣長張麗善。(圖／雲林縣政府提供)

雲林縣長張麗善表示，要提升民眾的幸福感，必須透過多方面努力，雲林縣的資源不如中央及六都豐沛，她每天都在思考如何利用有限的資源獲得最大的效益，為人民創造幸福，將持續走入地方、傾聽民意，推動民眾有感的政策，讓雲林人看到希望跟機會。

政策推動的前提就是要有健全的財政，雲林縣府的財務狀況一度拉緊報，連薪水都發不出來，張麗善上任後，要求各局處提高支付效能、減少浮編，把錢花在刀口上，五年還掉89億元債務，減少舉債讓縣府得以編列更多預算，投入各項建設、社會福利措施，提升雲林縣民的生活品質。

雲林縣曾在網路被評為是無聊、不好玩的縣市，張麗善盤點雲林觀光景點，認為要增加更多吸引遊客遊憩的地方，古坑鄉草嶺地區就是其中之一，草嶺地區曾是雲林重要景點，聯外交通在九二一大地震受到重創，之後經常受落石影響交通，她曾親眼目睹落石「刷刷刷」淹沒道路，別說遊客無法走，就連當地居民也都為其所困。

她積極協調，終於恢復縣道149甲線道路，縮短往來草嶺的交通時間，並投入各項資源，協助重建草嶺地區觀光。

張麗善說，出生率跟死亡率的數字變動，是她施政的參考方向，她希望從0歲到百歲都能夠照顧得到，所以補助25至40歲育齡女性凍卵補助3萬元，並加碼生育津貼及坐月子補助，推出「幼兒專責醫師計畫」讓小朋友從出生至3歲都有專屬醫師照顧，設置公設民營托嬰中心，並提供祖孫托育補助每月2000至5000元。

孩子上小學後，為讓偏鄉和都會區學童享有相同品質的飲食照顧，提供每人每餐7.1元加菜金，並免費提供國中男女生施打九價人類乳突病毒HPV疫苗，保護孩子健康。

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