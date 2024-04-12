新竹縣長楊文科招商引資 照顧老幼

新竹縣長楊文科。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科表示，他擔任縣長的施政三大主軸「拚經濟、重文教、享福利 」，目的就是要讓新竹縣民都能夠「樂安居」，民眾的生活過得好，幸福感就油然而生。

曾任中科管理局首任局長的楊文科，在縣長任內發揮他積極招商引資的長才，已連續五年獲得財政部頒發「招商卓越獎」的肯定，累計民間投資 金額達324.86億元（台幣，下同，約10.15億美元）。他任內推動的「AI智慧園區」，其中二個產業專用區合計引進179.26億元（約5.6億美元）總投資金額。四家簽約入駐廠商：緯創、普生、義隆電及智邦科技廠房都在興建中，完工營運後估計至少帶來4000個工作機會，和1000億元（約31.26億美元）產值。

去年啟用的台積電 全球研發中心，座落於位於竹科寶山一期，要延攬8000名研發工程師進駐。今年元月30日動土開工的聯發科高鐵站區辦公大樓，預估三年後落成啟用將容納3000名員工。後續，還有宏匯高鐵站區雙塔辦公大樓（南塔42層樓、北塔26層樓）、台積電寶山2奈米量產廠、台知園區、科學園區三期等，將可提供更多工作機會，並吸引更多高階科技人才移居新竹縣。

楊文科指出，大新竹的就業機會多，帶動移居人口快速成長，為了滿足學子們能就近入學的需求，已新建及增建（含遷校）九所中小學，包括新建四所：嘉豐國小、勝利國中、文興國中、文興國小；增建含遷校五所：成功國中、六家高中、湖口高中、二重國中、松林國小。另外，2020年完成竹北市學區重劃，依照就近入學原則、並透過大數據分析進行學區調整，有效解決竹北東區學子多年無法就近入學的困擾。

在「享福利」措施方面，楊文科主張老中青幼都要照顧。全面為學生營養午餐加碼及埋單，還透過與尖石、五峰有機農民契作方式，補助新竹縣農會採購冷鏈運輸車，將山地鄉的蔬果配送到竹縣的學校及團膳單位，促成循環經濟的綠色供應鏈。

有感於高齡化社區到來，為提供長者更優質照顧，竹縣府今年元旦率先成立「新竹縣長期照顧管理中心」，以單一窗口、免費諮詢、多元的服務方式，整合了302家的長照相關服務單位， 提供全方位保健醫療及社會福利的相關資源與諮詢，要讓需長照的長輩及主要的照顧者，能獲得妥善、完整的照顧，並減輕負擔。