World Gym董事長柯約翰 多品牌經營 打造全齡運動服務

World Gym世界健身董事長柯約翰分享進入台灣市場24年，拿下連鎖健身房龍頭寶座的成功之道。（記者宋健生／攝影）

「World Gym」世界健身進入台灣市場24年，拿下連鎖健身房龍頭寶座，董事長柯約翰的成功之道，除了會籍率先採用月繳制，打下穩健的財務基礎，更不斷開發新品牌及新課程，提升專業服務品質，奠定市場一哥的地位。

擴大展店 搶攻市占率

目前，World Gym在全台擁有118家連鎖分店，會員數更達44萬人，去年營收逾94億元、年增6.4%，今年可望突破百億大關。柯約翰不但帶領World Gym在1月24日掛牌上市，更喊出五年再開出百店的願景，展現搶攻市占的強烈企圖心。

證券分析師出身的柯約翰，畢業於加州大學 中文系，並攻讀約翰霍普金斯大學中美關係研究所，由於中、英文的語言優勢，加上具備財務背景，又熱愛健身，讓他全心投入健身產業，帶領世界健身快速茁壯。

柯約翰在1996到1999年間，曾擔任香港、新加坡 加州健身中心合夥公司的財務長，2000年初才到台灣，出任全球知名連鎖健身體系Gold's Gym創辦人與總經理。

直到2001年，他引進全球第四大美式健身連鎖體系World Gym，並在台中德安購物中心設立首家健身俱樂部，展開在台灣攻城略地的創業生涯，同時也為台灣連鎖健身房產業開啟全新的一頁。

柯約翰的開店策略相當精準，事前都會評估需求才設點，並儘可能靠近交通方便或附設停車場的地點。也因此，World Gym在台灣經營24年來從未收掉任何一家店，頂多因為租約到期或面積太小而轉移陣地。

而在新門店的規劃籌備期間，柯約翰更是親力親為，不但親自勘點，更在現場監工，留意空間規劃、動線設定等，甚至下班後和施工人員一起吃消夜，為的是確保施工品質。

柯約翰指出，台灣健身市場的滲透率僅約5%，與美國的21%相較，仍有很大的成長空間。集團評估，消費人口數只要達到7萬人以上就可以開店，像台中大里、太平、彰化和美及台北文山、萬華等二線城市，都是未來鎖定展店的地區。

談到柯約翰的成功之道，關鍵就在於World Gym率先採用「棄年繳、採月繳」的會籍制度。

柯約翰不諱言，近幾年國內健身房不斷傳出倒閉風潮，主要因為業者收入的結構不穩定，年繳方式固然讓健身房在會員開賣初期收入較多，但時間一久，收入只會愈來愈少。

而通常一間健身房，要二年左右才會獲利，一旦財務不穩定，將影響整個場館的正常營運，包括員工的流動等，這些會員都看在眼裡。

柯約翰指出，World Gym的會籍採用國外月繳形式，不僅讓消費者比較輕鬆、無負擔，會員的可預測性也高，加上教練課程續買率逾六成，都讓公司本身較好管控成本及營收。

提升品質 創新不停歇

「World Gym以多品牌經營模式，讓每個族群都能依其所好來挑選想要的健身環境。」柯約翰說，World Gym和其他業者不同的地方就是持續創新，不但發展不同品牌來滿足分眾市場，更透過教育訓練，提升專業服務品質，強化會員的忠誠度。

目前，World Gym旗下分店共有三種型態，涵蓋全部價格區間，分別為標準款吃到飽「World Gym」系列、小坪數精緻型「Express」系列，以及主打高階市場的「飛動Fit Zone」系列。

另外，World Gym更積極搶攻運動服飾、營養補給品市場商機，「World Gym Shop」去年已在新北及台中陸續開出兩家店，今年預計全台將達到20店。

World Gym有氧課程也是全台最豐富，每月都有好幾千堂的有氧團體課程，包含最熱門的飛輪、舞蹈、瑜珈、LESMILLS、MOSSA與獨家系列，有氧老師的師資非常充足與專業，可以滿足會員「隨時想上課」的需求。

值得一提的是，World Gym鎖定全齡層運動服務，特別為2,000多名教練開設「World Gym大學」，不但在台北、台中建置教練訓練中心，還有業務教育訓練，協助教練取得國際專業證照。

前二年，健身產業成為疫情 海嘯衝擊的第一排，但柯約翰堅持「永不放棄」的品牌精神，並在疫情停業期間優化健身房硬體、充實員工專業度，並加速線上服務及課程推廣，透過課程資源與會員增加互動和黏著度，順利挺過低潮。