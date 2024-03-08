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緯創董事長蕭清志 決勝矽紀元 贏在起跑點

文／吳凱中
緯創軟體董事長蕭清志。(圖／緯創軟體提供)
緯創軟體董事長蕭清志。(圖／緯創軟體提供)

緯創軟體董事長蕭清志近期閱讀黃欽勇所寫的《決勝矽紀元：新亞洲供應鏈崛起，半導體八強國際新賽局與臺灣的不對稱關鍵優勢》一書，蕭清志表示，此書預測未來全球半導體八大強國，間接應證緯軟近年海外市場布局的正確性，同時也讓他思考，因應半導體產業未來全球的新變局，緯軟對相關領域客戶能不能從過往提供軟體應用層面，未來進一步切入軟體更核心領域。

蕭清志表示，推薦《決勝矽紀元》一書，是因為該書作者在科技產業研究分析領域資歷超過40年，具有相當經歷。書中一部分講述歷史，回顧科技產業歷史的發展，經營者可以鑑往知來，至於書裡另一部分，則是提到未來半導體八大強國的預測。

前瞻規畫 方向正確

蕭清志分析，未來的半導體八大強國中，台灣、日本、南韓、美國、歐盟（德國）、中國大陸、印度等七個，有些目前已是該領域強權，有些國家則是可預見的能崛起成為新興半導體大國。

至於第八個國家，書中列舉擁有量產製造優勢的越南、墨西哥，希望以稀土能源參與角逐的澳洲、加拿大，以及現有十多座晶圓廠的新加坡、在封測產業中頗有基礎的馬來西亞。

蕭清志認為，誰是第八個國家還是較有爭議性質的，因為大家對大趨勢看法基本一致，但小的細節以及實際演進的過程卻很難猜測，因此第八強是哪個國家勝出還很難說。

他說，書中預測未來的半導體強國，其實跟緯軟近年布局的大方向是一致的，比如大陸、東南亞、美國、日本；換言之，此書也間接應證緯軟針對海外市場的規畫，「讓我更加確信布局方向正確，也讓我看到一些未來的趨勢」。

蕭清志指出，從美中貿易衝突，到台積電被要求去美國設廠，之後陸續發生供應鏈布局非中國生產基地，出現「中國+1」情況，而台積電美國設廠，從半導體製造產業來看，是由戰略資源、國安角度來出發，因此才有現在半導體「台灣+1」出現。

此外，緯軟自2023年正式啟動「 WITS 3.0」的五年發展計畫，其中一個關鍵布局產業就是半導體，而緯軟在該領域也一直有生意持續進行。

掌握優勢 關鍵布局

蕭清志表示，台灣是半導體強國，在晶圓製造、封裝測試、IC設計上皆有優勢，但其實在生產半導體硬體上，中間很多的過程需要用到軟體，以緯軟來說，要深入了解半導體產業生態，公司才更有機會切入相關軟體商機。

他舉例，輝達（NVIDIA）為何能在人工智慧領域獨領風騷？是因為輝達執行長黃仁勳在原本提供的GPU硬體之外，同時花了多年時間打造「CUDA」軟體平台，才能把GPU在生成式AI領域發揮到極致，這種軟硬結合的生態系讓客戶離不開輝達。

而對緯軟來說，過去在半導體領域多從事軟體應用層面，未來公司想切入更底層軟體技術的需求，去尋找下一個緯軟在半導體產業的位置，這是一個自然演進的過程，過去緯軟主要服務半導體客戶IT設備建置或技術上支援，但未來想切入軟體更核心領域。

蕭清志為美國普渡大學電腦博士，擁有豐富完整的軟體產業資歷，曾任美國AT&T研究員、知名財經資訊系統公司Dow Jones Telerate Systems總經理，2004年加入緯創軟體，現為緯創軟體董事長暨執行長，帶領緯創軟體成為國際級IT軟體外包服務領導廠商。

《決勝矽紀元：新亞洲供應鏈崛起，半導體八強國際新賽局與臺灣的不對稱關鍵優勢》書封...
《決勝矽紀元：新亞洲供應鏈崛起，半導體八強國際新賽局與臺灣的不對稱關鍵優勢》書封。(圖／天下雜誌出版提供)

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