催動碳權市場國際化 田建中率團隊「使命必達」

台灣碳交所總經理田建中。（圖／台灣碳交所提供）

台灣首筆碳權交易去年底正式上路，交投熱絡情況遠優於原先預期，台灣碳權交易所總經理田建中率領團隊，發揮「使命必達」決心，從買賣雙方從頭找起，到完成這項「不可能的任務」，扮演重要功臣。

買賣雙方從頭找起

田建中畢業於台大會計系、政大會研所，除擁有台灣會計師、內部稽核師、證券分析師以及美國特許財務分析師（CFA）等證照外，並曾任職於證期局、證交所，學經歷相當優秀。

台灣碳交所總部設在高雄，採取高、北雙營運方式進行，加上初期著重於碳諮詢及教育宣導等基礎建設工作，田建中時常「南北走透透」，最高紀錄一周搭乘七趟高鐵往返，且晚上還需與歐洲供應商等相關人士開會，拚勁十足。

他透露，台灣碳交所成立初期買賣雙方都要從頭找起，洽談過程中一直吃閉門羹，原先預計去年底國際碳權交易平台上路時，有一、兩檔商品可提供交易就好，所幸後來順利找到供應商，並有七檔商品成功上架。

初期調查也顯示買方大多認為購買碳權「進度太超前」，只要先做「RE100」就好，在台灣碳交所談妥供應商，且部分商品價格相較其他國際交易平台頗具競爭力後，買家反而蜂擁而至，最後先敲定30家開戶，實際參與達27家。

田建中認為，萬事起頭難，隨國際碳權交易平台首日成交8.8萬噸碳權，遠多於新加坡 碳交所（CIX）開張日的1.2萬噸，已經打響第一砲，將來買賣雙方應會自動前來洽詢，未來應可樂觀期待。

確保過程公平透明

不過，田建中提醒，碳權交易偏向能源、金屬等大宗商品性質，與股票、期貨等金融商品不同，要先有購買需求，台灣碳交所協助找到供應商後，才會進一步成交，因此不會每日或定期公布成交金額或數量。

目前全球碳權交易僅有少數提供一般投資 人參與，未來台灣是否開放散戶買賣？由於CIX僅限法人交易，加上環境部、環保團體有其考量因素，他評估機會應該不大。

田建中指出，國際碳權交易平台其中一大特色，是以美元為交易貨幣，對於台灣金融市場來說，是件很有價值的事，也因此與央行溝通許久，未來除可吸引更多買賣家加入外，更有利於國內碳權市場國際化。

此外，台灣碳交所日前正式加入國際排放交易協會（IETA），田建中解釋， IETA是非營利組織，與國際碳行動夥伴組織（ICAP）、世界銀行並列全球碳市場三大研究組織，目前會員逾320個，包括國際知名碳交所、碳權核發機構、碳權評等機構，未來台灣碳交所將透過積極參際活動，使台灣與國際接軌，為淨零轉型鋪路。

田建中不忘強調，台灣碳交所是台灣唯一依據氣候變遷 因應法規定，由環境部委託金管會指定辦理該法所定額度交易事宜的官方指定機構，藉由交易平台及導入市場機構，可確保碳權交易「公平且透明」。