泰國年輕華人手寫春聯吸睛 力求保存傳統文化

農曆春節到來，來自泰南合艾的泰國華人趙定德熱愛中華文化和書法，他在曼谷老城區擺攤寫春聯和斗方，為老城區增添過節氣氛。(中央社)

走在曼谷老城區的巷弄裡，一個泰國 年輕人坐在路邊揮毫寫著春聯，這年頭，手寫春聯已經少見，許多民眾或遊客停下來欣賞或是詢問價錢，更有人不斷發出「太美了」的讚賞聲。

這個年輕人是今年26歲的趙定德（Chonnadech Maneenval），他來自泰南的合艾（Hat Yai），泰南有許多華人 社群，趙定德的家族來自中國廣西，奶奶在家中和兒孫輩都是用廣西話溝通，家中也保留著華人文化和傳統。

從小由奶奶帶大的趙定德耳濡目染，農曆春節、清明節和中秋節是家族中的年度大事，拜拜對家族來說是習以為常的事情。由於年度大節日農曆春節將至，趙定德在老城區的巷弄內擺攤寫中文春聯，為老城區增添濃厚的過節氣氛。

趙定德小學時念的是華語學校，上了初中後開始跟老師學寫書法 ，中文一直沒有離開他的生活，即使現在沒有老師教書法，趙定德也會上網找一些影片學習，或是臨摹自己喜歡的書法家的作品。

這樣的華人文化和生活方式，在年輕一代的泰國華人中慢慢消逝，趙定德說自己小時候也不特別重視自己的中華文化背景，但他越長大越覺得中華文化是重要，「中華文化是根，泰國年輕的華人不知道自己的根，非常可惜，如果讓這樣的文化慢慢消逝，我會覺得很遺憾。」

趙定德的書法在泰國華人圈中逐漸打出名號，過去幾年他會在網路上接訂單，今年泰國老城區知名寺廟龍蓮寺（Wat Mangkon）也向趙定德預定春節期間要掛在寺廟內的福、祿、壽等字樣的斗方以及各種春聯。

趙定德除了持續自學中文和書法，也和一群背景相似的泰國年輕華人透過網路持續交換訊息，還有成立中華文化愛好者的臉書社團，大家的目標都是希望能夠盡可能地在生活中保存中華傳統文化。

因為趙定德能夠讀懂中文，他現在協助不少華人宮廟撰寫中文的公告、疏文以及和儀式相關所需的文件，他也努力想在家族中找回失去的傳統，例如華人的傳統喪葬習俗。