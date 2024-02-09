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女沒子宮迫海外求子 試管嬰兒之父曾啟瑞：盼開放代孕

文／鄒尚謙
不少女性為保有一線生機，選擇凍卵，醫界希望，人工生殖法儘速修法，讓未婚女性也能擁有下一代。(記者葉信菉／攝影)
不少女性為保有一線生機，選擇凍卵，醫界希望，人工生殖法儘速修法，讓未婚女性也能擁有下一代。(記者葉信菉／攝影)

32歲謝小姐因罹患子宮內膜癌，被迫切除子宮，失去生育能力，所幸在化療前，先行凍卵，術後至海外透過代理孕母方式，獲得寶寶。台灣「試管嬰兒之父」、生殖醫學權威醫師曾啟瑞表示，受限於法規，部分同志、單身女性只能至海外求子，期盼政府儘速擬定完善法規與配套措施，開放代理孕母。

在海外代孕產子的謝小姐表示，因罹癌而沒了子宮，一度萬念俱灰，想一了百了，雖然透過代理孕母成功得子，但過程艱辛，身心俱疲，且費用昂貴，也曾想放棄。如果人工生殖法修法後，開放代理孕母，可造福許多民眾，少走許多冤枉路。

曾啟瑞表示，台灣生殖技術成功率全球排名第二，僅次於美國，且價格只有全球平均價格一半，極具優勢，即使如此，境內有生育需求的同志、單身女性只能到海外求子，「生育權是基本人權，不應該以法律限制，這不公平，也不合理。」

台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彦秉指出，先天無子宮、子宮功能異常等女性，生育機率近乎於零，代理孕母是一圓生子夢的最後機會，「如果醫療技術做得到，生育權就該受到保障。」

不孕治療專家黃馨慧表示，許多女性不再受傳統框架束縛，晚婚晚育成為趨勢，台灣女性平均生育年齡已到32歲，即使想生也未必想婚。由於人工生殖法修法過程漫長，且結果難料，建議先預存年輕、健康的卵子，保有一線生機。

曾啟瑞強調，基於醫療與社會需求，醫界支持單身女性及同性伴侶納入人工生殖適用範圍，並在有完善法規與配套措施的前提下，希望開放代理孕母。

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